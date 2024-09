Decidir qual carreira seguir é um desafio que afeta muitas pessoas. A pressão social, o excesso de informações e a falta de orientação vocacional são fatores que tornam a decisão mais complexa. Pensando nisso, a Faculdade Sírio-Libanês (FSL) realizará no dia 22 de setembro, das 8h30 às 13h30, mais uma edição do programa Portas Abertas, voltado a estudantes e seus familiares e amigos.

O evento dará a oportunidade para conhecer de perto as carreiras de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia e poder vivenciar, na prática, os cursos da FSL. A programação contará com diversas atividades, como palestra sobre a atuação na área da saúde, circuito de atividades práticas dos cursos oferecidos pela faculdade, visita guiada pelo campus e bate-papo com a coordenação dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia.

As inscrições para o Portas Abertas são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.faculdadesiriolibanes.org.br

Dia: 22/09, domingo

Horário: 8h30 às 13h30

Onde: Campus FSL - Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bela Vista. São Paulo/SP

Vestibular 2025 - Inscrições até 30 de outubro

A Faculdade Sírio-Libanês oferece aos candidatos 150 vagas para os cursos de Psicologia (50), Fisioterapia (50) e Enfermagem (50). Como parte de seu compromisso social, a FSL dispõe de um Programa de Bolsa de Estudo, que tem como principal objetivo fomentar o ingresso e a permanência de talentos intelectuais, cuja condição socioeconômica se configure como impeditivo para o acesso aos cursos. São 30 vagas que cobrirão 100% do valor das matrículas e das mensalidades do semestre.

O aluno da Faculdade Sírio-Libanês também pode participar de atividades com a Universidade de Coimbra (UC), em Portugal, um dos mais tradicionais centros acadêmicos do mundo. Por meio de uma parceria exclusiva, o aluno da FSL pode participar de atividades conjuntas em diferentes domínios de formação, investigação científica e projetos específicos.

“Estamos entusiasmados para dar início a mais um ciclo de turmas da Faculdade Sírio-Libanês. Nossos alunos são parte do nosso compromisso com o ensino e a pesquisa de qualidade, voltados para a formação de um profissional de saúde conectado com os últimos avanços e tecnologias do setor. E essa jornada começa já no momento da inscrição para o processo seletivo”, afirma Fernando Ganem, diretor geral do Hospital Sírio-Libanês.

Além do vestibular tradicional, os interessados podem optar por concorrer a uma vaga por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), dos anos de 2022 ou 2023 ou mediante exames internacionais que consistem na análise das notas obtidas no International Baccalaureate (IB), SAT ou ABITUR edições de 2022, 2023 ou 2024. Para mais informações, o candidato pode conferir o edital completo . As inscrições podem ser realizadas até 30 de outubro por meio do site da Faculdade .

Serviço

Vestibular 2025 (1º Semestre) Faculdade Sírio-Libanês e Edital para Bolsas de estudo

Prazo de inscrições: até 30 de outubro de 2024 às 23h59 (horário de Brasília).

Valor da inscrição: R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Prazo de inscrição e solicitação de bolsa de estudo: até 30 de outubro de 2024 às 23h59 (horário de Brasília).

Link: Por meio do site da Faculdade Sírio-Libanês

Website: https://hospitalsiriolibanes.org.br/