Nexxera e Grupo Skill lançam nova solução Invisible Finance

A Nexxera, empresa especializada em soluções e serviços financeiros para negócios, anunciou o lançamento do Invisible Finance. Trata-se de uma ferramenta que contempla os serviços conectividade, registro de duplicata escritural, plataforma de acesso a crédito integrada e outras facilidades para a gestão de recursos.

O Invisible Finance oferece ainda conectividade completa, com integração e sincronização de dados em tempo real; e crédito estruturado, em que é possível fortalecer o fluxo de caixa da cadeia de negócios.

A estruturação do crédito permite que os compradores otimizem a data de pagamento e os vendedores negociem condições ideais para recebimento, como explica Edson Silva. Ele é fundador e presidente do Grupo Nexxees, holding que tem a Nexxera como uma das suas empresas.

“Diferente de outras soluções que são vendidas separadamente e podem gerar complexidade e desperdício de recursos, o Invisible Finance permite que as operações financeiras ocorram de forma integrada, eliminando a necessidade de múltiplas plataformas e podendo simplificar a conexão entre sistemas”, diz Silva.

O executivo afirma que o Invisible Finance tem integração com diferentes bancos e fundos, sem custos de EDI (tecnologia usada para padronizar a transferência eletrônica de documentos comerciais) e API (sistema que integra aplicativos de software).

“A Nexxera, que já oferecia outras soluções voltadas para a gestão financeira das empresas, reconhece que a integração com ERPs [sistema de gestão empresarial que organiza informações do negócio em um só local] é essencial para otimizar operações”, acrescenta.

Parceria com o Grupo Skill

O lançamento do Invisible Finance é resultado de uma parceria com o Grupo Skill, que atua nas áreas de tecnologia, contabilidade, serviços financeiros e gestão de pessoas.

“A parceria surgiu da necessidade de unir forças em um contexto no qual a gestão financeira e os ERPs estão intrinsecamente ligados. Por meio disso, buscamos expandir a capilaridade das nossas soluções, ao mesmo tempo em que agregamos mais valor aos ERPs, ampliando as funcionalidades integradas ao sistema”, esclarece Silva.

A CEO do Grupo Skill, Viviam Posterli, também destacou o lançamento. “O Invisible Finance vem como uma solução que acompanha o atual momento do setor financeiro, que está sendo marcado pela chegada de novas tendências, impulsionado pelo avanço da tecnologia”, disse.

O presidente da Nexxeera afirma que o objetivo do lançamento é, além de elevar o nível de fidelidade dos clientes, preparar as empresas para desafios futuros, como o pré-registro das duplicatas escriturais ? uma obrigação legal que em breve todas as empresas precisarão se adaptar.

“Com a antecipação das mudanças regulatórias que entrarão em vigor no próximo ano, essa integração se torna ainda mais crucial, fazendo com que as empresas que estiverem prontas para o regulatório se tornem mais competitivas e preparadas para atuar no mercado”, finaliza Silva.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nexxera.com/