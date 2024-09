Dia do Cerrado é comemorado em 11 de setembro

A data foi criada em 2003 para valorizar o bioma. O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, o que significa que sua destruição representará a extinção em massa de uma gama de espécies.

O Cerrado e suas áreas de intersecção com a Amazônia têm o papel de proteger a maior floresta tropical do mundo de um processo de perda de umidade que já está em curso, alimentado pela derrubada sistemática de árvores e pelo aquecimento do planeta.

“Com a chegada da temporada de seca, que vai de maio a outubro, a preocupação com o alastramento do fogo no segundo maior bioma do País é novamente reacendida, pois os focos de incêndio podem colocar em risco a biodiversidade local, trazendo insegurança a comunidades e causando prejuízos materiais”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O desmatamento no Cerrado entre agosto de 2023 a julho de 2024 prejudicou uma área equivalente a quatro cidades de São Paulo. O bioma perdeu cerca de 7.015 km² de sua vegetação nativa, um aumento de 9% em relação aos 12 meses anteriores.

Os números revelam a falta de uma estratégia eficiente para a preservação do bioma, segundo Beto Mesquita, porta-voz da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Até na Amazônia, onde foi registrada uma redução de 45% no desmate, a área suprimida chama atenção: foi de 4.314,76 km², quase três vezes o tamanho da maior cidade do país.

Leide Takahashi, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), destaca que o Cerrado é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Apenas entre os vertebrados, há mais de 800 espécies de aves e 1.200 peixes e mais de 7 mil espécies de plantas vasculares, das quais 45% são endêmicas. Além disso, o bioma é fundamental para a manutenção do equilíbrio hidrológico do país.

“Apesar do clima semiárido e ambiente com períodos de deficiência hídrica, as águas das chuvas penetram no solo e abastecem aqüíferos e nascentes. Em função disso, a savana brasileira é considerada a caixa d’água do continente por concentrar as principais nascentes e parte dos afluentes mais importantes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazonas, São Francisco e Paraguai)”, salienta a especialista.

Os enormes estoques de carbono e capacidade de recarga hídrica de grandes aquíferos são serviços ecossistêmicos essenciais proporcionados pela vegetação nativa do Cerrado, e elas contribuem para provisão de água e geração de energia elétrica de todo o centro-sul do Brasil e países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina.

“O Dia do Cerrado é uma data para refletir a respeito do impacto que as ações humanas trazem ao planeta, e conscientizar sobre como é possível mudar para que a herança para as futuras gerações seja um planeta saudável”, conclui Vininha F. Carvalho.

