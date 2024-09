Encerrando dois dias agitados na 11ª Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, a Patient Safety Movement Foundation A PSMF entregou seus prestigiosos Prêmios Humanitários a visionários e agentes de mudança na segurança do paciente. Os homenageados foram Ruth Ann Dorrill, inspetora-geral assistente, Escritório de Avaliação e Inspeções, Escritório do Inspetor Geral; Kimberly Chavalas Cripe, presidente e diretora-executiva do Children's Hospital of Orange County; e o Dr. Peter Lachman, Líder em Melhoria da Qualidade do Corpo Docente do Royal College of Physicians of Ireland. Um prêmio especial Lifetime Achievement Award foi concedido ao Dr. Mike Durkin, presidente do Conselho de Governança da PSMF.

Todos os anos, desde 2013, o Prêmio Humanitário da PSMF é concedido a um grupo seleto de pessoas ilustres que deixaram uma marca indelével na área da saúde e ajudaram a moldar o futuro da segurança do paciente. Como líderes visionários em seus respectivos campos, eles implementaram soluções inovadoras, baseadas em evidências e sustentáveis que transformaram o cenário da segurança na saúde. Este prêmio homenageia suas realizações extraordinárias para que possam servir como faróis de esperança e fontes de inspiração na busca do dano zero e na criação de um sistema de saúde mais seguro e justo para todos.

O prêmio Lifetime Achievement Award da PSMF é a mais alta honraria que a PSMF pode conceder. Este indivíduo terá feito contribuições significativas na área da segurança do paciente ao longo de sua carreira, e suas conquistas terão ajudado a impulsionar a comunidade médica em direção a zero danos evitáveis a pacientes e trabalhadores da saúde.

“É uma honra trabalhar com um grupo tão dedicado de indivíduos cujas contribuições para o avanço da segurança do paciente estão salvando vidas”, disse Joe Kiani, fundador da PSMF. “Como todos nesta área sabem, não podemos fazer isso sozinhos, e essas pessoas representam os mentores de que precisamos para eliminar os danos evitáveis aos pacientes em nossos hospitais e criar um sistema de saúde mais seguro para todos”.

Ruth Ann Dorrill trabalha para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA como inspetora-geral assistente no Escritório de Avaliação e Inspeções, Escritório do Inspetor-Geral (OIG). Dorrill está no OIG há 28 anos, liderando o trabalho do OIG em relação aos danos aos pacientes há 15 anos. Ela liderou estudos nacionais de avaliação da qualidade, segurança e preparação para emergências de hospitais e enfermarias e dirigiu análises de gerenciamento de programas do HHS, incluindo a implementação do HealthCare.gov pelos Centers for Medicare & Medicaid Services e o gerenciamento do Indian Health Service. Ela testemunhou perante o Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados dos EUA sobre a qualidade dos lares de idosos e, em 2021, recebeu o prêmio Lifetime Achievement Award do Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency.

Como presidente e CEO do Children’s Hospital of Orange County (CHOC) desde 1997, Kimberly Chavalas Cripe fez avanços significativos na melhoria do atendimento ao paciente, resultados e experiência, enquanto cultivava uma comunidade de saúde crescente enraizada em uma cultura de segurança, excelência, inovação e colaboração. Sob a liderança de Cripe, o CHOC tornou-se um precursor na gestão da saúde populacional com o objetivo singular de cumprir a missão do CHOC de promover e proteger a saúde e o bem-estar das crianças. Entre muitas outras iniciativas, Cripe liderou esforços no CHOC para estabelecer um sistema pediátrico robusto de cuidados de saúde mental, projetado para ser escalável e replicável por outros sistemas de saúde. Cripe também atua como presidente da CHOC Foundation, que arrecada fundos para apoiar a saúde pediátrica.

O Dr. Peter Lachman atua como Líder de Qualidade do Corpo Docente no Royal College of Physicians of Ireland (RCPI) em Dublin, onde dirige o programa de Liderança e Qualidade para desenvolver líderes clínicos em melhoria da qualidade. Ele foi diretor-executivo da International Society for Quality in Healthcare (ISQua) de 2016 a 2021 e foi bolsista de aprimoramento da qualidade da Health Foundation no Institute for Healthcare Improvement em 2005-2006. O Dr. Lachman também foi o líder clínico nacional do SAFE, um programa do Royal College of Paediatrics and Child Health que visa melhorar a conscientização sobre situações em equipes clínicas na Inglaterra e na Irlanda. Além disso, seu trabalho para a PSMF inclui a edição de publicações de manuais sobre segurança do paciente, gerenciamento médico e melhoria da qualidade, e a liderança do programa Global Interprofessional Patient Safety Fellowship.

O Dr. Mike Durkin, que é o atual presidente do Conselho de Governança da Patient Safety Movement Foundation, foi homenageado com um prêmio especial Lifetime Achievement Award pelo fundador da PSMF, Joe Kiani. Além de seu trabalho na PSMF, o Dr. Durkin é consultor sênior de Política e Liderança em Segurança do Paciente do Institute of Global Health Innovation, Imperial College London. Ele é reconhecido como uma das maiores autoridades mundiais em segurança do paciente e ocupa vários cargos de consultoria, atuando como consultor sênior em Política de Segurança do Paciente e Liderança para o NIHR Imperial College Patient Safety Translational Research Centre no Reino Unido e diretor acadêmico do Global Patient Safety Collaborative, uma parceria entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o governo do Reino Unido. Anteriormente, o Dr. Durkin ocupou cargos clínicos, de pesquisa e de ensino em anestesia cardiovascular e cuidados críticos no Reino Unido e nos EUA antes de embarcar em uma carreira de 25 anos em gestão e liderança médica, culminando em uma nomeação como diretor médico do Serviço Nacional de Saúde (NHS) no sul da Inglaterra. Posteriormente, Durkin atuou como diretor Nacional de Segurança do Paciente do NHS.

Em 2012, Joe Kiani fundou a organização sem fins lucrativos Patient Safety Movement Foundation com o objetivo de eliminar erros médicos evitáveis nos hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todas as partes do mundo para criar Práticas Baseadas em Evidências e Ações, que abordam os principais desafios. Os hospitais podem fazer um compromisso formal com a meta de ZERO mortes evitáveis, e as empresas de tecnologia de saúde são convidadas a assinar o Compromisso de Dados Abertos, compartilhando seus dados para que algoritmos preditivos possam ser desenvolvidos para identificar erros antes que se tornem fatais. A PSMF foi estabelecida com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare.

