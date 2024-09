Celso Neto conquista quarta vitória nos Estados Unidos

Celso Neto conquistou sua quarta vitória nos Estados Unidos, em 2024. O piloto brasileiro terminou em segundo lugar no Circuito de Barber no Alabama, nos EUA, no último final de semana, dia 08 de setembro. Antes, ainda, o piloto havia conquistado a Corrida 2 em Road America na manhã de domingo, 18 de agosto, em primeiro lugar.

Em 17 de agosto, Neto comemorou a segunda vitória da temporada ao vencer a Corrida 1, no autódromo de Wisconsin.

Antes, em 20 de julho, o piloto já havia conquistado o primeiro lugar do pódio na Corrida 1, depois de competir a sétima e a oitava rodada no Virginia International Raceway. Em 21 de julho, Neto também subiu ao pódio pela conquista do segundo lugar.

Para Celso Neto, o desempenho nas últimas quatro corridas foi resultado de um conjunto de fatores. “O belo trabalho da equipe, o acerto e desenvolvimento do carro, que está muito bom, além das circunstâncias como clima e estratégia tem nos trazido esses resultados muito positivos”.

O piloto conta mais detalhes sobre a experiência na pista de Wisconsin. “A pista favoreceu muito o carro e a relação de marchas também, pelo fato do asfalto ser novo, foi colocado no ano passado. Por isso, tem muita aderência, o que ajudou muito o nosso carro manter o desempenho durante a prova”.

Em relação a vitória no fim de semana do feriado nacional da Independência do Brasil, o Jornalista Flávio Bergmann, especialista em esportes a motor, comenta que: “Celso Neto está vivendo o seu melhor momento na carreira, sendo o destaque do fim de semana. É um grande talento, com experiência por diversas categorias que já participou no Brasil e nos EUA, mesmo estando prestes a completar apenas 19 anos”.

O piloto destaca, também, os prós e contras da última e das próximas competições. “Por Barber ser uma pista com muitas curvas de raio longo, dificulta um pouco para o nosso carro, desgasta mais os nossos pneus, porém em Indianápolis acho que vai melhorar muito para gente, vamos estar fortes. Agradeço a torcida dos brasileiros”, declara.

Neto compõe a equipe oficial da Honda e compete com o carro de turismo Acura Integra Type S. A temporada da TC America de 2024 é a primeira do piloto brasileiro na categoria principal, TCX. Anteriormente, Neto competia na TC. A parceria com a Honda começou em 2023, pilotando o carro Civic Type R. Agora, Neto volta a correr nos dias 05 e 06 de outubro, no Indianapolis Motor Speed.

Para acessar a transmissão pelo YouTube da última competição, basta acessar: https://www.youtube.com/live/QTReOmEs3Ak?si=AfpkrbnvPYRu_jZP

Mais informações disponíveis em: https://www.cneto.net/