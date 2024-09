Encontro do Parlasul movimenta Foz do Iguaçu em agosto

Nos dias 17 e 19 de agosto, a cidade de Foz do Iguaçu (PR) sediou atividades oficiais do Parlamento do Mercosul (Parlasul), órgão de representação civil dos povos dos países que integram o Mercado Comum do Sul (Mercosul), criado em 2006 em Montevidéu, no Uruguai. O evento contou com a presença de mais de 80 parlamentares que representam Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

O evento aconteceu na sede da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), com o apoio de instituições como Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Câmara Municipal e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Foz do Iguaçu.

Segundo informações do portal o H2Foz, o órgão regional afirma que a cidade foi escolhida para sediar o evento por conta de sua importância estratégica como um centro nevrálgico do Mercosul. A escolha ocorreu em maio, quando a cidade foi selecionada por unanimidade.

Durante o encontro, foram realizados debates entre parlamentares, governos locais e representantes da sociedade civil. Entre as pautas, foram abordadas pautas cotidianas de quem vive em zonas fronteiriças.

No dia 17, ocorreu a audiência “Fronteiras e gestão coordenada: infraestrutura, logística e livre circulação de pessoas no Mercosul”, que discutiu questões como as filas na fronteira e o prazo para a liberação de cargas.

No dia 19, o Cineteatro Barrageiros sediou a Sessão Especial e a 95.ª Sessão Ordinária do Parlasul com diversos temas. Foram abordados pontos como estratégias de combate ao crime organizado e ao trabalho infantil, envio de uma MOE (Missão de Observação Eleitoral) ao Brasil para as eleições municipais de outubro e o relacionamento do Mercosul com os demais países da região.

Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis, ressalta que o encontro do Parlamento do Mercosul em Foz do Iguaçu impactou o setor de hotelaria na cidade. “A chegada de uma delegação tão numerosa e diversificada foi uma oportunidade ‘de ouro’ para os hotéis locais”.

Segundo Aly, o aumento da demanda por acomodações durante o evento gerou um incremento na taxa de ocupação dos estabelecimentos da cidade. “Muitos hotéis puderam aproveitar a ocasião para fortalecer sua presença no mercado e demonstrar seu compromisso com a hospitalidade de qualidade”, disse o executivo.

Além disso, na visão de Aly, o evento impulsionou o perfil internacional de Foz do Iguaçu. “Com tantos representantes de diferentes países presentes, há uma chance real de que os visitantes espalhem boas impressões sobre a cidade, o que pode atrair novos turistas e eventos futuros”, considera. “A cobertura midiática do encontro também pode servir como um excelente meio de promoção para o setor hoteleiro local”, complementa.

Por outro lado, acrescenta o diretor nacional da rede Inn Hotéis, com a realização de eventos como o do Parlasul, há a possibilidade de que a demanda elevada por serviços possa desafiar a infraestrutura da cidade.

Assim, para Aly, é crucial que os hotéis sempre se preparem adequadamente para atender a um grande número de visitantes, garantindo não apenas a disponibilidade de quartos, mas também a qualidade dos serviços oferecidos. “Isso inclui desde a gestão eficiente dos recursos até a capacitação do pessoal para oferecer um bom atendimento”.

Ele ressalta que o encontro do Parlasul foi uma oportunidade para o setor de hotelaria em Foz do Iguaçu. “Com uma abordagem bem planejada e uma atitude proativa, a cidade pode não apenas maximizar os benefícios econômicos imediatos, mas também fortalecer sua reputação como um destino turístico e de eventos de destaque na região”.

