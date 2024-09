Interesse por cabelos cacheados e crespos cresce no Brasil

Nos últimos anos, a aceitação dos cabelos cacheados tem crescido significativamente, levando cada vez mais pessoas a optarem pela transição capilar. De acordo com o Google Trends, o interesse pelo termo "cachos" aumentou mais de 300% nos últimos 10 anos, mostrando o crescente engajamento com o tema.

Embora abraçar os cachos ainda seja um desafio para muitos, o mercado tem respondido a essa tendência com uma ampla oferta de produtos especializados e profissionais focados no segmento. Esses especialistas, aliás, têm visto suas agendas lotarem, o que reflete a forte demanda por cuidados e orientação na jornada de assumir os cabelos naturais.



Foi o que aconteceu com a Tamires dos Santos Borges, cabeleireira especialista em cabelos crespos e cacheados. “Cada cabelo crespo ou cacheado é único, com uma diversidade de texturas que varia desde cachos mais abertos até crespos mais densos. Por isso, é essencial educar minhas clientes sobre como cuidar de seus cabelos e incentivá-las a abraçar a beleza dos seus cachos e crespos em todas as suas formas. Esse trabalho não envolve apenas técnicas, mas também uma abordagem emocional de empoderamento, para que eu possa ajudá-las a se sentirem confiantes e seguras com seus cabelos”, pontua.

A riqueza de texturas e formas que os cabelos crespos e cacheados possuem exige um conhecimento profundo, técnicas especializadas e muita dedicação. Cada fibra capilar é única, e a minha missão é ajudar a revelar a beleza e a identidade que esses cabelos carregam. Não se trata apenas de dar maleabilidade aos cachos ou facilitar a penteabilidade no dia a dia; é sobre entender as necessidades individuais de cada cliente, respeitando suas texturas naturais e oferecendo o cuidado adequado para realçar sempre o que há de melhor em cada cabelo.



O mercado da beleza entendeu esse movimento



Antigamente, as prateleiras das lojas eram dominadas por cremes destinados a reduzir o volume ou alisar os fios. Hoje, no entanto, há uma ampla oferta de produtos específicos para cabelos cacheados e crespos, incluindo shampoos, condicionadores, leave-ins, day afters e óleos. As empresas estão cada vez mais focadas em atender esse público, refletindo a mudança nas preferências dos consumidores.

“O mercado de cabelos crespos e cacheados tem evoluído rapidamente, trazendo inovações que estão transformando a maneira como cuidamos dos nossos fios. Hoje, temos à disposição uma variedade de produtos que atendem às necessidades específicas de cada textura, respeitando a estrutura dos fios e promovendo resultados incríveis. A crescente demanda por soluções personalizadas tem impulsionado o surgimento de marcas que desenvolvem produtos feitos sob medida.

A riqueza de texturas e formas que os cabelos crespos e cacheados possuem exige um conhecimento profundo, técnicas especializadas e muita dedicação, por isso, para se tornar uma profissional especialista em cabelos crespos e cacheados, é essencial combinar conhecimento técnico e sensibilidade.



A expertise em cabelos com curvaturas vai muito além do domínio de técnicas; é fundamental compreender as características únicas desses cabelos, desde a estrutura até as necessidades específicas de cada tipo de fibra capilar. Além do conhecimento técnico e dos cursos atualizados, uma especialista em cabelos com curvaturas deve possuir habilidades de escuta ativa e empatia. Entender as expectativas e preocupações de cada cliente, muitas vezes relacionadas à autoestima, é crucial para oferecer um atendimento verdadeiramente personalizado e transformador”, explica Tamires.

Website: https://www.instagram.com/flordellascachos?igsh=MWo3bzZrYnI4Z3Uycw==