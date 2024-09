Grupo reúne empresas para tratar do uso responsável da IA

No dia 27 de setembro, o Palácio dos Cedros, em São Paulo, será o cenário do Prêmio Rede Líderes Digitais, que reunirá mais de 200 líderes de empresas nativas digitais e companhias em transformação.

Entre os confirmados, estão C-Levels e diretores de diversas empresas, como Juarez Borges Jr. (CEO da PayPal), Glaucio Marques (CEO da Level Up), Daniel Knopfholz (VP de Gente e Tecnologia do Grupo Boticário), José Carlos de Souza Junior (Reitor do Instituto de Tecnologia Mauá), Igor Freitas (VP de Tecnologia da Cogna), entre outros.

Além de debater o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, recentemente apresentado pelo governo federal, com a previsão de R$ 23 bilhões em investimentos, o grupo discutirá o uso responsável dessa tecnologia e suas implicações nos negócios, especialmente nas carreiras profissionais que serão rapidamente transformadas.

O jantar também premiará os líderes digitais mais admirados de 2024. "A REDE valoriza as pessoas. Faz algum tempo que os profissionais não permanecem por muito tempo em uma única empresa. Por isso, focamos na troca de conhecimento e conexões entre todos os membros e conselheiros do grupo. É isso que fará o Brasil dar um salto em qualificação profissional e desenvolvimento de novas tecnologias e negócios", afirma Vitor Magnani, CEO da REDE Líderes Digitais e presidente do Movimento Inovação Digital.

Outro destaque do evento será a apresentação de uma pesquisa inédita que mostrará o impacto das relações pessoais na geração de novas empresas nativas digitais e unicórnios (startups com valuation superior a US$ 1 bilhão).

O evento será restrito a convidados e membros da REDE Líderes Digitais.

