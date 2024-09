Brasil lidera ranking mundial de influenciadores digitais

Segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen e divulgada pelo portal Consumidor Moderno, o número de pessoas que trabalham como influenciadores digitais no Instagram já passa de 500 mil em todo o Brasil. O dado coloca o país em primeiro lugar no ranking mundial em número de influenciadores na plataforma.



Para chegar à soma divulgada, o levantamento considerou apenas as contas com mais de 10 mil seguidores na plataforma. No entanto, se considerar o TikTok e YouTube, o Brasil fica na terceira posição no ranking global.



Para o diretor da agência de comunicação Biz Comunica, Lucas Kern, esse dado reflete o poder da internet no Brasil e a forte conexão dos brasileiros com as redes sociais. “Com milhões de usuários ativos, o país se destaca no consumo e na produção de conteúdo digital, e o fenômeno dos influenciadores é uma extensão disso. Essa quantidade expressiva de criadores de conteúdo também traz uma pluralidade de vozes e estilos, o que permite que diferentes nichos e públicos sejam atingidos de forma autêntica e direta”, diz.



Ainda de acordo com a pesquisa, se for levada em consideração as contas com o número de seguidores entre 1.000 e 10.000 na plataforma, a soma de produtores de conteúdo na internet seria muito maior, passando de 10,5 milhões de pessoas. Com números tão expressivos, Kern avalia que a influência digital pode ser uma ferramenta de comunicação poderosa no cenário brasileiro e uma ótima aliada para as marcas.



“O marketing de influência no Brasil tem se mostrado essencial para marcas que buscam um relacionamento mais próximo com seus consumidores. Influenciadores conseguem traduzir as mensagens de forma mais humana e confiável, muitas vezes gerando uma conexão emocional com o público”, destaca o empresário.



Kern diz acreditar que os consumidores passaram a confiar mais em recomendações de influenciadores do que em publicidades tradicionais, tornando essa estratégia indispensável no mercado brasileiro. “Além disso, com a ascensão de micro e nano influenciadores, as marcas conseguem falar diretamente com nichos específicos, o que traz resultados mais assertivos”, finaliza.

