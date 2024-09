AMar Consultoria investe na inclusão de tâmaras no Brasil

A AMar Consultoria, empresa que atua na introdução e consolidação de marcas do segmento de alimentos e bebidas saudáveis no varejo brasileiro, está investindo na introdução de tâmaras na rotina alimentar da população do país.

Considerada um superalimento, as tâmaras são conhecidas por serem ricas em fibras, vitaminas e minerais essenciais, além de serem uma alternativa naturalmente doce para satisfazer o desejo de alguma sobremesa. Essa combinação tem contribuído para que a fruta ganhe espaço nos lares brasileiros.

De acordo com dados divulgados pela Agência de Notícias Brasil-Árabe, o Brasil estava importando, em média, mil toneladas de tâmaras por ano entre 2017 e 2019.

Nesse contexto, a introdução da fruta no país tem sido marcada por uma série de ações planejadas para adaptar a comunicação e distribuição ao perfil do consumidor local. "Estamos entusiasmados com a aceitação do produto", afirma Ana Del Mar, especialista em trade marketing e responsável pela consultoria AMar. "Focamos em educar o consumidor sobre os benefícios das tâmaras e garantir a presença da fruta nos pontos de venda", complementa.

Uma das principais redes varejistas a acolher o produto, o Sam’s Club Brasil, tem observado uma surpreendente recepção entre seus clientes. Marcel Hiroi, gerente comercial de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) da rede, relata: “as tâmaras têm se mostrado um produto promissor na seção de frutas secas e naturais. A cooperação com os fornecedores em desenvolver um item com diferencial tem sido essencial para atender às expectativas de nossos clientes”.

Dentre as estratégias aplicadas em ações de amplitude de vendas do produto, desenvolvidas entre os times da AMar Consultoria, da produtora das tâmaras, a Al Foah, e o Sam’s club Brasil, estavam: alinhar marketing e vendas, garantindo visibilidade e disponibilidade do produto, além de ações promocionais e degustações para familiarizar os consumidores com as diversas utilizações das tâmaras.

Estilo de vida saudável está em crescimento acelerado

De acordo com matéria publicada pelo Mercado e Consumo, o segmento de FFLV (frutas, flores, legumes e verduras), no qual as tâmaras estão inseridas, fechou o ano de 2023 com dados positivos e a expectativa para o setor neste ano também é alta.

Além disso, a venda de produtos orgânicos registrou um crescimento de 30% no país em 2020, indicando um aumento na popularidade desse tipo de consumo e uma expansão de alimentos saudáveis no Brasil.

No entanto, uma alimentação saudável vai além dessas categorias, conforme apontado pelo Ministério da Saúde, que enfatiza a importância de alimentos in natura ou minimamente processados, com baixo teor de sal, açúcar e gordura, como componentes essenciais para uma nutrição equilibrada.