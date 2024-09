Tratamento elimina gordura localizada sem cirurgia invasiva

O tipo de corpo que cada indivíduo idealiza para si aos poucos vai deixando de ser um sonho para se materializar numa realidade pelo menos acessível. Novos avanços da medicina estética surgem com frequência, proporcionando tratamentos inéditos e melhorando aqueles já existentes. O combate à gordura localizada é um deles. No Brasil, em particular, as novidades deste setor vêm ganhando a adesão do público, que recorre cada vez mais às clínicas especializadas.

O motivo número um para essa demanda é a melhora da autoestima. “Vemos um enorme número de pessoas insatisfeitas com o próprio corpo, e, como consequência, sofrendo com a baixa autoestima. O alcance desse impacto na saúde emocional afeta os resultados profissionais e também a vida e as relações interpessoais dos indivíduos. Além disso, surge cada vez mais um número significativo de pessoas obesas. Isso é muito preocupante”, analisa Karine Maia, biomédica especializada em estética facial e corporal avançada e saúde preventiva.

De fato, o país vem tendo um aumento considerável na sua população de obesos. O Ministério da Saúde estima que, igual ou superior a 30 kg/m², parâmetro mínimo para entrar na faixa da obesidade. Já o Atlas Mundial da Obesidade (WOF) 2024 aponta que, em 2020, eram mais de 15 milhões de crianças na mesma circunstância. Até 2035, elas superarão a marca de 20 milhões de pequenos obesos.

No caso da gordura localizada, a inovação tecnológica mais recente no Brasil é o endolaser, tratamento que tem sido muito eficaz nesse tipo de extração. Tanto que vem ganhando espaço e substituindo a tradicional cirurgia de lipoaspiração, sobretudo pela segurança que proporciona aos pacientes devidamente avaliados e que tenham indicação para o procedimento. O tratamento é realizado através de uma fibra ótica inserida de forma subcutânea, isto é, por baixo da pele, onde os parâmetros do laser são escolhidos de forma subjetiva para cada área de tratamento.

“O laser vai entregar energia, enfraquecendo a estrutura molecular da gordura, chamada de triglicerídeos. Ele quebra as moléculas, cuja parte da estrutura será metabolizada pelo fígado. A recuperação é mais rápida em relação à lipoaspiração”, compara Karine Maia.

A biomédica revela ainda que o laser traz outra vantagem: seu efeito térmico faz ativar a produção de fibras de colágeno e elastina, essenciais para manter a elasticidade e a firmeza da pele. “Em outras técnicas, há o risco de a pele ficar flácida após o procedimento. O endolaser reduz significativamente os riscos de complicações graves, e ainda ativa a solução para combater a eventual flacidez”, argumenta.

Karine Maia aponta que o tratamento oferece eficácia sobretudo em áreas específicas como abdômen, coxas e braços. A modelagem corporal, que leva à realização do sonho de muitas pessoas, é feita com um nível de precisão elevado a partir do laser. Entretanto, alerta, é muito importante que o tratamento seja realizado por um profissional habilitado. “Estamos falando de um equipamento com alto poder de precisão, e que realiza um processo de quebra. Por isso, o resultado só será o desejado a partir da qualidade de quem conduz o tratamento”, alerta.

No entanto, ela afirma que cada caso é específico, e o próprio desejo do paciente deve ser alinhado com as possibilidades que o procedimento oferece. “O primeiro passo é conversar com esse profissional, buscar saber quais são os limites do endolaser e até que ponto o tratamento vai alcançar o resultado que se espera. Ele oferece resultados bastante eficazes, mas não à base de milagre. É preciso entender antes as circunstâncias e os propósitos do tratamento”, finaliza.

