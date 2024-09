NOVA IORQUE, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de inteligência para os setores público e privado, anunciou hoje que assinou seu primeiro contrato com o governo norte-americano através de um novo acordo com o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos (USSOCOM). O USSOCOM implantará o Quantexa News Intelligence (QNI), uma solução SaaS com IA que fornece informações em tempo real a partir de dados do noticiário internacional, para identificar e monitorar riscos emergentes e auxiliar na tomada de decisões urgentes.



Esse contrato vem na sequência do QNI alcançando o status “Awardable” por meio do Tradewinds Solutions Marketplace, o conjunto de ferramentas e serviços do Departamento de Defesa projetado para acelerar a aquisição e adoção de recursos de IA voltados para aprendizado de máquina, dados e análises.

O QNI utiliza IA avançada, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para processar milhões de artigos de notícias diariamente em inteligência avançada e utilizável. A escala, acessibilidade, confiabilidade, flexibilidade e riqueza dos dados de notícias que o QNI fornece fortalecerá as operações de inteligência de dados do USSOCOM, permitindo decisões mais rápidas e informadas. Com o QNI, a Quantexa proverá um dos seus maiores conjuntos de dados para a criação de inteligência ao USSOCOM.

O QNI fornece acesso instantâneo a artigos de notícias de mais de 90.000 editores de notícias globais que são traduzidas automaticamente para o inglês. O QNI absorve, lê, marca e disponibiliza catorze artigos por segundo. Para o USSOCOM e outras agências do Departamento de Defesa dos EUA, os recursos de filtragem de categorias específicas de defesa e pesquisa específica de entidades, farão com que a localização de notícias relevantes e precisas sejam exponencialmente mais rápidas e acessíveis do que nunca, em escala global.

"Atestamos o sucesso ao fazer parcerias com agências governamentais em todo o mundo para otimizar e proteger seu processo crítico de inteligência. Estamos orgulhosos em estender isso ao governo federal dos EUA e trabalhar em colaboração com o USSOCOM para potencializar suas análises avançadas," disse Dan Higgins, diretor de produtos da Quantexa. "Com o Quantexa News Intelligence, o USSOCOM se beneficiará de tecnologia de inteligência de decisões habilitadas por IA projetada para ajudar a identificar e monitorar sinais de risco e eventos a partir de conteúdos de notícias. Nossas plataformas minimizarão tarefas repetitivas e manuais, criarão fluxos de trabalho automatizados e fornecerão dados prontos para a operacionalização em todas as equipes e departamentos, simplificando as operações de forma expressiva."

A Quantexa é uma parceira de confiança das agências governamentais ao redor do mundo, incluindo o gabinete do Reino Unido, o governo executivo da Austrália e uma das maiores autoridades em impostos da Europa.

Para saber mais sobre o QNI, acesse aqui.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Decision Intelligence, capacitando organizações a tomar decisões operacionais de confiança com base em dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma Decision Intelligence da Quantexa auxilia as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades ao unificar dados isolados e transformá-los no recurso mais confiável e reutilizável. Ela soluciona os principais desafios em gestão de dados, inteligência do cliente, KYC, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma Decision Intelligence da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo TEI da Forrester, comissionado de forma independente sobre a plataforma Decision Intelligence da Quantexa, descobriu que os clientes registraram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa tem agora mais de 750 funcionários e milhares de usuários da plataforma trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.

