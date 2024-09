A fabricante de papel e celulose Kami Shoji vai incorporar equipamentos de testagem de fibras de celulose da ABB. Segundo comunicado divulgado pela ABB, a papeleira japonesa adquiriu a solução de testagem automatizada L&W Fiber Tester Plus, para medir e analisar a qualidade e a morfologia das fibras de celulose de suas fábricas.

A expectativa da fabricante de papéis especiais é otimizar os processos de desenvolvimento de novos produtos baseados em nanofibras de celulose, os chamados papéis CNF, para criar com papéis especiais com aplicações estruturais, de insulação e produtos à prova de som.

“A Kami Shoji usa o L&W Fiber Tester Plus amplamente a fim de estabelecer critérios para o desenvolvimento de papéis CNF em diferentes condições de fibra”, afirmou no texto Shosaku Kashiwada, diretor em exercício de Desenvolvimento da Kami Shoji. “Estamos muito satisfeitos com o equipamento, que realiza medições valiosas para a criação de novos tipos de CNFs.”

Ainda segundo o comunicado, o dispositivo de testagem da ABB vai fazer a análise morfológica de fibras de forma automatizada. A empresa afirma que L&W Fiber Tester Plus pode observar em média 20 mil fibras em apenas dez minutos, algo impossível para a inspeção manual com microscópio óptico. O equipamento também é capaz de fazer múltiplas medições, incluindo a de perímetro de fibra.

Com análise de imagens, o testador mede comprimento e largura, ‘fines’, fator de forma, microfibrilidade e rusticidade de fibras. O equipamento também tem módulos de software e hardware para fazer medições do tipo crill, de células de receptáculo, minishives, deformações locais e cálculos de mix de fibras. Conta, ainda, com um processo de desaeração para uma medição mais precisa

“Os especialistas em papel da Kami Shohi vão se beneficiar de condições operacionais otimizadas em suas plantas, que vão levar a melhores controle de qualidade, produtividade e produção”, disse Hiromichi Yoda, diretor da Divisão de Indústrias de Processos da ABB.

