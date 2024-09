Voarmais.com chega ao Japão e fortalece expansão

A Voarmais.com, franqueadora brasileira com 17 anos de mercado, anuncia a inauguração de sua primeira unidade no Japão, elevando sua presença global para 170 franquias distribuídas em 12 países. Com a expansão, a empresa solidifica sua posição no mercado de franquias de agência de viagens online, oferecendo a oportunidade de empreender em um modelo de negócios testado e aprovado.



A franquia permite que seus franqueados operem de qualquer lugar do mundo, utilizando apenas uma conexão à internet. Esse formato de operação remota se mostra especialmente atraente para empreendedores que buscam flexibilidade e segurança em seus investimentos, sem a necessidade de um ponto físico ou grandes aportes financeiros iniciais.



"Nossa chegada ao Japão representa um marco significativo para a Voarmais.com, reafirmando nosso compromisso em levar a excelência do turismo brasileiro a novas fronteiras. Estamos orgulhosos de poder contribuir para a internacionalização do turismo, proporcionando uma alternativa de empreendedorismo segura e flexível", falou Djelly Girelli, CEO da Voarmais.com.



Dados do mercado de franquias divulgados pela ABF – Associação Brasileira de Franchising mostram que o setor continua a crescer. Em 2023, o mercado brasileiro de franchising faturou mais de R$ 240 bilhões, impulsionado pelo segmento de turismo, que teve um crescimento de 16,4%. A expansão internacional da Voarmais.com reflete essa tendência e reforça a confiança dos investidores em modelos de negócios já consolidados e com baixo risco.



A nova unidade no Japão amplia ainda mais o alcance da franquia, oferecendo serviços de consultoria de viagens personalizadas para um público cada vez mais diversificado.

