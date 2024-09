Faltam apenas duas semanas para o início da Equipotel 2024, evento que abrange todo o mercado de hospitalidade. De 17 a 20 de setembro, no Expo Center Norte, profissionais do setor, expositores e visitantes terão oportunidade de explorar as mais recentes inovações, tendências e soluções que estão moldando o futuro da hospitalidade no país. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://www.equipotel.com.br/pt-br/credenciamento.

O evento é uma platarmos para profissionais de meios de hospedagem, bem-estar, alimentação e setores correlatos para a apresentação de produtos e serviços relacionados à arte de receber bem. Com uma exposição diversificada, programação de palestras, workshops e demonstrações ao vivo, a feira abrange todas as necessidades do mercado, destacando as últimas tendências e avanços tecnológicos.

Programação

Por mais um ano, a feira dá destaque para uma série de palestras e experiências simultâneas, que abordarão as mais recentes tendências e novidades do setor. Entre as personalidades confirmadas estão Miguel Falabella, Ricardo Amorim, Luiza Trajano, Chieko Aoki, e Cássio Garkalns.

Falabella participará da "Motel Experience", espaço temático idealizado pela ABMotéis com apoio do Guia de Motéis. No dia 18 de setembro, às 16h, o ator irá compartilhar insights sobre a relação entre a arte e a hospitalidade. No dia seguinte, o economista Ricardo Amorim dará continuidade ao evento, às 17h, também na "Motel Experience", com uma palestra voltada para os impactos econômicos no setor.

O evento contará com a presença de Cássio Garkalns e Luiza Trajano na Arena ESG, reforçando a crescente importância das práticas ambientais, sociais e de governança na hospitalidade. Garkalns, especialista em sustentabilidade, trará suas perspectivas no dia 17 de setembro às 17h30, enquanto Luiza Trajano, nome por trás do Magazine Luiza, contribuirá com sua visão estratégica às 14h50 do mesmo dia.

Dentro da programação da Equipotel, os visitantes poderão acompanhar o Congresso Nacional de Hotéis (Conotel 2024), promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), que este ano traz João Mendes Miranda, fundador da Non Stop; Pablo Spyer, apresentador do "Minuto Touro de Ouro"; Cintia Chagas, influenciadora digital e colunista da Jovem Pan; Zico, ícone do futebol; Celso Sabino, Ministro do Turismo; a senadora Daniella Ribeiro; e os deputados federais Felipe Carreras e Renata Abreu. Estes líderes compartilharão insights sobre o cenário legislativo, políticas públicas e estratégias digitais essenciais para a indústria de hotéis e turismo.

Outros pontos importantes do evento serão as ações da TURISTECH, com curadoria da Resorts Brasil e Escola de Hoteleiros, com conteúdo selecionado por sua fundadora Lizandra Nunes. Mais informações e a programação completa podem ser obtidas no site oficial da Equipotel.

Serviço

Equipotel

Data: 17 a 20 de setembro

Horários: 17 a 19 de setembro, das 13h às 20h, e no dia 20 de setembro, das 13h às 18h

Local: Expo Center Norte

Credenciamento: Gratuito no link.

Equipotel

A Equipotel 2024, evento nacional da indústria de hospitalidade, oferece uma plataforma para profissionais de diversos segmentos aprimorarem seus negócios e encantarem seus clientes. Com uma exposição diversificada e grande programação de conteúdo, a feira destaca as últimas tendências, inovações e práticas sustentáveis que estão moldando o futuro do setor. Desde tecnologias até soluções eco-friendly, a Equipotel une hospitalidade e inovação a oportunidades de networking e colaboração para todos os participantes.

