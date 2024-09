Skala apoia ASMARA e promove empreendedorismo feminino

Em um compromisso crescente com a responsabilidade social e a promoção de impacto positivo nas comunidades, Skala Cosméticos anuncia uma parceria estratégica com o projeto ASMARA, tecnologia social da Gerando Falcões. Conhecido por ser um motor de transformação e combate à pobreza nas favelas, ASMARA visa à geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade, conectando-as ao varejo social por meio de um modelo de venda direta.

A parceria, que será anunciada oficialmente durante a 19ª edição da Beauty Fair, entre os dias 07 e 10 de setembro, contará com a doação de R$30.000 em produtos Skala, como kits, cremes de tratamento, roll-ons, hidratantes e a linha infantil Skalinha Bebê, que serão distribuídos entre as participantes do programa. Durante o evento, cinco mulheres da iniciativa estarão presentes, participando de palestras e compartilhando suas histórias de transformação.

ASMARA atua como uma ponte entre as mulheres beneficiadas pelo programa e o varejo social, permitindo que elas se tornem economicamente produtivas e ganhem autonomia financeira, uma solução efetiva para promoção da inclusão social e o empoderamento feminino. "ASMARA nasceu com a missão de criar uma rede de apoio que empodera as mulheres das favelas e isso é mais do que oferecer oportunidades de trabalho, é oferecer esperança e dignidade. Com a parceria da Skala Cosméticos, estamos ampliando nossa capacidade de transformar vidas’’, reforça Mayra Lyra, Diretora de Negócios Sociais da Gerando Falcões.

A colaboração representa um marco importante no propósito de Skala de Beleza Para Todos, ao passo em que contribui para a sustentabilidade econômica das comunidades brasileiras e representa o compromisso da marca com a criação de oportunidades reais e tangíveis para mulheres de baixa renda. "Em Skala sempre acreditamos que beleza e dignidade caminham lado a lado. Com essa nova parceria com o ASMARA, estamos reforçando nosso compromisso com a transformação social, proporcionando às mulheres das favelas brasileiras a oportunidade de se tornarem protagonistas de suas próprias histórias", afirma Bruna Veneziano, Diretora de Marketing da Skala Cosméticos.

Impacto social na prática

A parceria com ASMARA é um desdobramento do envolvimento de Skala com a Gerando Falcões, que teve início em 2023 com o lançamento da linha Raízes do Morro. Na ocasião, Skala se uniu à ONG com o objetivo de transformar a pobreza das favelas em uma peça de museu para o mundo, revertendo 3% das vendas da linha para a instituição. Entre agosto de 2023 e julho de 2024, essa colaboração já resultou em uma doação significativa de mais de R$200 mil.

BEAUTY FAIR 2024 - de 07 a 10 de setembro??

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000?(Expo Center Norte)

Localização do stand de Skala Cosméticos: Rua G, esquina com a Rua 5 – H – 19

Horário de funcionamento:???

Dia 07 (sábado) – das 12h às 20h??

Dias 08, 09 e 10 (domingo a terça-feira) – das 10h às 20h?

Website: http://www.skala.com.br