Pelo menos três novos produtos com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade passam a fazer parte, este ano, do portfólio de produtos da Eucatex — que, liderada pelo executivo Flavio Maluf, é uma das maiores produtoras de pisos laminados, divisórias, portas, painéis (de MDF e MDP), tintas e vernizes do país e, ainda, a maior fabricante mundial de chapas de fibras de madeira.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240906682869/pt/

Flavio Maluf (Foto: Business Wire)

As novidades foram apresentadas pela empresa nas edições deste ano da Expo Revestir, maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, e da ForMóbile, principal evento da indústria de móveis e madeira também em termos de América Latina. Os eventos aconteceram, respectivamente, em março e julho.

O primeiro piso laminado quadrado e em grande formato do Brasil — em dimensões inéditas para o país, de 90,6 x 90,6 cm — é uma das grandes revoluções do ramo da construção nesse primeiro semestre de 2024. O produto faz parte da linha Square dos pisos laminados Eucafloor, marca da Eucatex — e, inclusive, conquistou o Prêmio "Best in Show", da Expo Revestir 2024, na categoria "Melhor Piso Laminado".

"Nos antecipamos a algo que percebemos que realmente tinha [demanda]", contou o presidente da empresa, Flavio Maluf.

No entanto, as dimensões antes nunca vistas para laminados no país e que agora foram lançadas pela Eucatex só são possíveis porque a empresa trabalha com o “HPP” — um painel de madeira de eucalipto de alta densidade, que proporciona ao piso maior estabilidade dimensional e resistência, permitindo os maiores formatos.

Entre os destaques deste ano para o mercado brasileiro da construção civil também estão novos padrões para a linha Acqua New de rodapés, da Eucatex, que usa a tecnologia em prol do seu ideal ecológico. A linha é composta por partículas finas de madeira, proveniente de florestas de reflorestamento certificadas, e resina plástica (PVC) — resultando no chamado Wood Polymer Composite (WPC), ou composto de madeira plástica.

Além de ser reciclável, a linha Acqua New de rodapés da Eucatex é um produto a prova d´água, bastante resistente e durável, e está disponível nas cores: Branco Max, Preto, Arenas, Cinza Itália, Cinza Supremo, Fumê Clássico, Cinnamon, Blue Sky e Sand Color.

Novidades também para a Indústria Moveleira e Revenda Madeireira

A terceira novidade e grande diferencial que a Eucatex está trazendo ao mercado de painéis é o acabamento BP Poro SuperMatt. Disponível tanto no MDF como no MDP, o acabamento fortalece os preceitos de inovação da companhia comandada por Flavio Maluf ao trazer para as Américas uma tecnologia que, até então, era usada apenas na Europa. Dentre outras particularidades, ele incorporaàsuperfície do painel uma variação visual e tátil com extrema naturalidade, valorizando as caraterísticas mais realistas dos veios e das particularidades da madeira.

O Poro SuperMatt, bem como a superfície matt mais matt, resultam da tecnologia Wood Touch, que permite uma superfície sensível ao toque bem próxima daquela de uma lâmina natural. Trata-se de uma experiência visual incrivelmente realista e que ainda torna mínimas as marcas digitais.

O acabamento está disponível em padrões da Coleção Origens Nativas, a mais recente da Eucatex, pensada dentro do conceito de “brasilidade”. Como o próprio nome sugere, ela foi inspirada nas florestas brasileiras, com o intuito de valorizar as madeiras mais nobres do Brasil e resgatar às ancestralidades do país. “É uma viagem em busca de conforto e bem-estar, que se inspira nas florestas e tradições dos povos brasileiros, para valorizar nossas madeiras mais nobres e as cores presentes na natureza”, esclareceu o gerente de produto do segmento Indústria Moveleira e Revenda Madeireira da Eucatex, Alexandre Katsukake.

Outro ponto a destacar é que o MDF BP e o MDP BP Poro SuperMatt possuem proteção Bacterban® — um aditivo antibactericida e antifúngico que confere essas propriedades às superfícies em que é aplicado, evitando, assim, a proliferação de fungos e bactérias.

Fundada em 1951, em São Paulo, a Eucatex é uma das maiores produtoras de pisos laminados, divisórias, portas, painéis (de MDF e MDP), chapas de fibras de madeira, tintas e vernizes do Brasil. Com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade, seus produtos têm se destacado no mercado da construção civil, na indústria moveleira e revenda madeireira do país.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240906682869/pt/

Solange Gonçalves

Telefone: (11) 99186-3983

E-mail: solange.comunic@gmail.com