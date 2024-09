Brasileiros aquecem mercado de transferências do exterior

São Paulo, 5 de setembro de 2024 — Os valores depositados por brasileiros que vivem no exterior aumentaram cerca de 60% nos últimos 5 anos, segundo o Banco Central. Dos R$ 2,5 bilhões enviados para contas brasileiras em 2018, o número saltou para R$ 4 bilhões em 2023. De acordo com dados do Itamaraty, há 4,5 milhões de brasileiros que vivem e trabalham além das fronteiras – número superior aos habitantes do Estado da Paraíba - e muitos deles têm o hábito de enviar remessas para suas famílias periodicamente.

O crescimento exponencial desse mercado fez também aumentar a oferta por empresas que atuam com a transferência internacional de dinheiro. Uma dessas empresas é a Profee.com, criada em 2017 no Chipre e que a partir de agora passa a focar também o mercado brasileiro. A empresa já atua em mais de 65 países desde a Europa e agora chega ao país como uma nova opção para moradores do exterior enviarem remessas. Segundo a Profee, o desembarque da empresa em território nacional pode movimentar € 60 milhões (cerca de R$ 374 milhões) até o fim do ano.

Nesse contexto de mercado internacional aquecido, a Profee busca auxiliar indivíduos por meio de suas soluções financeiras descomplicadas e crédito instantâneo em conta, levando menos de dois minutos para chegar a seu destino. Apresentando um crescimento de 884% no ano passado, a fintech tem como objetivo aumentar sua base de clientes no País e repetir o sucesso conquistado na Europa, Índia, Nigéria, entre outras localidades.

No Brasil, a Profee trabalha com uma série de opções para o envio de remessas. Seja utilizando métodos europeus mais tradicionais como cartões bancários internacionais (Master, Visa) e transferências diretas bancárias via SEPA e Sofort. Além disso, a plataforma também aceita modalidades de pagamento digital como Apple Pay e Google Pay. No Brasil, o formato PIX também está disponível para clientes.

Todo o processo dura menos de um minuto, é isento de taxas de comissão ou encargos brasileiros e não exige que o beneficiário tenha uma conta na plataforma. Para garantir segurança e qualidade na entrega de recursos, a Profee dispõe de certificações de ciberproteção a nível europeu, como a PCI DSS Security, e mantém uma política de transparência com seus clientes, o que inclui uma área de monitoramento e gestão de riscos e um departamento próprio contra fraudes monetárias.

A fintech tem seu sistema próprio de monitoramento de câmbio. Baseado em soluções de Inteligência Artificial e Machine Learning (Aprendizado de Máquina), o software pesquisa e compara valores entre bancos, bolsas internacionais, sites de troca de moedas e competidores em tempo real e oferece taxas competitivas de conversão para clientes em todo mundo. Juntamente com essa inovação, a empresa disponibiliza em sua home uma calculadora, na qual consumidores podem simular o envio de recursos de maneira descomplicada, transparente e gratuita.

Para isso, novos clientes europeus devem visitar a www.profee.com/pt ou baixar o aplicativo da fintech disponível na Apple Store ou no Google Play. No total, a inscrição não leva mais do que 5 minutos e após uma simples verificação de e-mail, consumidores estão aptos a mandar até € 500 euros (cerca de R$ 3,12 mil) na primeira transação e até mil euros sem verificação de conta. Para aumentar o limite de transações, usuários precisam passar por outra conferência de dados, confirmando sua identidade pelo envio de documentos, seguindo os protocolos da União Europeia. A Profee utiliza reconhecimento facial e verificação de informações por meio do Bot AI da empresa, que valida dados em tempo real, da mesma forma que evita com que fraudes ideológicas aconteçam dentro da plataforma, por meio do cruzamento de informações e imagens.

A partir dessa checagem, clientes podem transferir até € 100 mil (cerca de R$ 624 mil) anualmente, o que facilita na hora de mandar dinheiro do exterior para o Brasil. Além da praticidade e segurança de fazer transferências do computador, celular e tablet. A Profee conta com um programa de indicação próprio, que traz benefícios para os dois lados.

Basta enviar um link disponível na plataforma para o participante que, se realizar uma transferência mínima de 100 euros em até 30 dias, irá desbloquear recompensas para ambas as partes.

Atualmente com 650 mil clientes inscritos no serviço, que contabilizam mais de 250 mil transações e movimentam mais de 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) mensalmente, a Profee tem como objetivo facilitar as conexões familiares e profissionais entre continentes. Por meio de sua plataforma, a empresa almeja se tornar a ponte que conecta trabalhadores, famílias, amigos e companheiros com métodos de pagamento ágeis, sejam via PIX, cartões bancários ou outras modalidades de compensação digital.

Para Dimitrii Gorokh, Head de Comunicação da Profee, a Profee oferece taxas únicas e suporte personalizado ao consumidor. “Oferecemos aos nossos clientes brasileiros as condições de transferência mais favoráveis, com prazos rápidos e uma ampla variedade de métodos de pagamento. Esperamos que, ao enviar transferências de dinheiro, os usuários do Profee contribuam significativamente para a economia brasileira”, disse.

