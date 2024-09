Ótima Digital é 1ª integradora Open Gateway no Brasil

O Open Gateway, iniciativa global promovida pela GSMA, que busca padronizar e disponibilizar APIs para facilitar a inovação e a colaboração entre operadoras de telecomunicações e desenvolvedores, vem crescendo: são cerca de 40 grupos de operadoras móveis, representando 228 redes e 64% das conexões pelo mundo. No Brasil, os benefícios da metodologia já estão disponíveis no mercado. O Grupo Ótima Digital saiu na frente ao desenvolver e lançar o GOCheck, que realiza funcionalidades primordiais propostas pelo Open Gateway, mesmo antes da resolução chegar no País.

A solução da Ótima Digital, uma das maiores distribuidoras de mensageria do Brasil, com atuação reconhecida em telecomunicações, SaaS e IA proprietária, registra, atualmente, uma média de 15 milhões de verificações mensais, confirmando informações cruciais como a validade de números de telefone, correspondência com CPFs, e a presença de aplicativos como WhatsApp e RCS. Resultado de um investimento de R$ 1 milhão, o algoritmo de inteligência artificial do GoCheck oferece ainda o "Best Time to Call" (BTC), funcionalidade que otimiza a efetividade das chamadas ao indicar o horário mais propício para o contato com cada número.

Nos próximos dias 10 e 11 de setembro, o Grupo Ótima Digital participa do Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente (CONAREC), em São Paulo, considerado um dos maiores de inteligência relacional do mundo. Para Thiago Silva, CEO da Ótima Digital, “o evento é o espaço ideal para reforçar os diferenciais competitivos da companhia, em especial, da solução GOCheck, e como ele pode proporcionar maior segurança nas operações de comunicação e deixar o consumidor menos exposto a fraudes e golpes”.

A relevância do GOCheck no mercado é evidenciada pelo seu impacto nas transações de empresas de cobrança, instituições financeiras e outras organizações que dependem de dados precisos para otimizar sua relação com os clientes. “Além de validarmos as informações de contato, também oferecemos insights, como o melhor horário para realizar chamadas, o que eleva a eficácia dos procedimentos das companhias”, complementa Silva.

Além disso, a plataforma da Ótima Digital oferece funções que antecipam o que outras iniciativas, como o Stir Shaken, prometem alcançar no futuro. Com uma tecnologia que valida chamadas e reduz drasticamente as chances de alterações fraudulentas, o GOCheck demonstra como a inovação local pode liderar transformações no mercado de telecomunicações.

Atuação - Especializada em infraestrutura e gestão de telecomunicações para os setores público e privado, a Ótima Digital tem operações em países da América do Sul, Europa e África, é homologada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e broker oficial das operadoras para SMS e RCS, além de business partner do Google e Meta.

A companhia faz parte da concorrida indústria de Plataformas de Comunicação como Serviço, as CPaaS (em inglês, Communications Platform as a Service), um mercado global que, segundo a consultoria Mordor Intelligence, deve fechar 2024 com um faturamento de US$ 16,34 bilhões e atingir US$ 61,59 bilhões até 2029. Para se destacar nesse cenário, o Grupo Ótima aposta no aperfeiçoamento e humanização da integração.

“Nosso propósito é aproximar e acelerar a comunicação entre empresas e seus consumidores por meio de uma experiência intuitiva e omnichannel. E isso só é possível, pois nossas soluções, como chatbot, SMS, RCS, e-mail ou agentes virtuais, são desenvolvidas, integradas e mantidas com mão-de-obra e tecnologias totalmente proprietárias”, conclui Silva.

