A Cognite, a autoridade mundialmente reconhecida em dados e IA para a indústria, anunciou hoje o lançamento do The Cognite Atlas AI™Definitive Guide to Industrial Agents, um manual detalhado para empresas que buscam acelerar o desenvolvimento e o dimensionamento de soluções de IA e reduzir o tempo de retorno.

O manual explora os avanços em IA durante o ano passado e se expande para os agentes de IA da indústria e para os mais recentes requisitos tecnológicos necessários para fazer a IA funcionar para a indústria. O The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents oferece exemplos do mundo real, conselhos práticos e ferramentas que os líderes digitais podem usar para implementar agentes de IA que podem melhorar os processos de tomada de decisão e ajudar suas empresas a alcançarem maior produtividade, segurança e eficiência operacional geral.

“De acordo com uma recente pesquisa do ARC Advisory Group sobre Transformação Digital, Sustentabilidade e Tecnologia, a IA é a tecnologia mais impactante que veremos nos próximos cinco anos”, disse Janice Abel, principal analista de tecnologia do ARC Advisory Group. “O The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents é um ponto de partida prático para líderes digitais que buscam fazer a IA funcionar em ambientes industriais complexos.”

“O Cognite Atlas AI nos permite utilizar a IA para aprimorar a tomada de decisão e melhorar a eficiência, como acontece com um agente industrial ajustado para entender a documentação técnica não estruturada e a hierarquia de equipamentos da Aker BP", disse Paula Doyle, diretora digital na Aker BP. “Ao implementar o agente de IA de análise de documentos, estamos transmitindo milhares de nossos processos de gestão de equipamentos, economizando horas de coleta de dados e reorientando nossos especialistas para problemas de negócios que realmente importam para o sucesso de nossa operação a curto e longo prazo.”

“Data lakes e copilots são apenas o começo. A IA industrial exige mais do que uma abordagem única”, disse Paul Grenet, diretor de receita na Cognite. “O Cognite Atlas AI libera todo o potencial da IA generativa para a indústria com agentes industriais que podem acelerar as eficiências e gerar dezenas de milhões de dólares em impacto nos negócios. Estes agentes possibilitam uma nova onda de aplicativos inteligentes e específicos de domínio que revolucionam como as indústrias operam.”

O The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents é a terceira parte da série Cognite Definitive Guide, que também inclui o The Definitive Guide to Generative AI for Industry e o The Definitive Guide to Industrial DataOps. A série desmistifica a digitalização industrial e ajuda no entendimento da jornada que as empresas do setor industrial devem percorrer para avaliar, adotar e dimensionar soluções de IA em suas empresas.

A versão digital completa do livro está disponível gratuitamente na versão online. Cópias físicas estão disponíveis mediante solicitação. Acesse Cognite.ai para saber mais.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa trabalhar para a indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis ??escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis ??e em tempo real que transformam suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis ??e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que torna fácil para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessarem e compreenderem dados industriais complexos, cooperarem em tempo real e construírem um futuro melhor. Acesse o nosso sitewww.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X (ex-Twitter).

