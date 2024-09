A Beats by Dr. Dre (Beats) anunciou hoje que escolheu a superestrela da Liga Principal de Beisebol (Major League Baseball) e do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, como o embaixador oficial da marca. Com a nomeação, Ohtani deverá aparecer em campanhas de marketing da Beats que destacam a linha de produtos dinâmicos da marca.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240904514277/pt/

Shohei Ohtani wearing Beats Solo Buds true wireless earphones (Photo: Business Wire)

“Como embaixador da Beats, sinto-me profundamente honrado de trabalhar ao lado de atletas tão incríveis, como o Lebron James e o Lionel Messi”, disse Shohei Ohtani. “Estou muito entusiasmado com as novas oportunidades que esta parceria pode trazer.”

Sobre a Beats

A Beats by Dr. Dre (Beats) é uma marca líder de áudio fundada em 2006 pelo rapper Dr. Dre e Jimmy Iovine. Por meio de sua família de fones de ouvido, fones de ouvido auriculares e caixas de som, a Beats introduziu uma geração totalmente nova para as possibilidades de entretenimento de som premium. O sucesso contínuo da marca ajuda a energia, a emoção e a excitação da reprodução no estúdio de gravação de voltaàexperiência auditiva dos amantes da música em todo o mundo. A Beats foi adquirida pela Apple Inc. em julho de 2014.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240904514277/pt/

press@beatsbydre.com