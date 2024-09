Startup brasileira usa IA para otimizar processos seletivos

Acertar na contratação de pessoas é um desafio recorrente entre as empresas. De acordo com uma matéria da VOCÊ RH, 74% das empresas erram em seus processos seletivos, e as consequências das más contratações vão além dos aspectos financeiros, já que podem impactar no clima interno, na produtividade das equipes e até na imagem da marca no mercado.

O desafio é ainda maior para pequenas e médias empresas, onde a responsabilidade por contratações recai sobre os sócios ou gestores, que quase sempre não dispõem de tempo ou recursos para conduzir os processos seletivos adequadamente.

A Vincci surge como uma solução para garantir maior precisão e economia de tempo com processos seletivos. Com o uso de inteligência artificial, a plataforma realiza triagens automatizadas e vídeo-entrevistas personalizadas, permitindo que os gestores acompanhem o processo pela plataforma e possam se concentrar apenas na avaliação dos melhores candidatos.

O que é a Vincci

A Vincci é uma plataforma dedicada a simplificar e executar processos seletivos, diminuindo o trabalho manual e oneroso das empresas. Os candidatos são captados e convidados de forma automatizada para se aplicarem às vagas. Após a triagem, a Lisa, recrutadora virtual criada por IA pela Vincci, faz as vídeo-entrevistas com os candidatos selecionados.

As entrevistas são gravadas na plataforma - com a autorização dos candidatos – e os gestores das empresas contratantes são notificados a cada vídeo-entrevista, podendo avaliar os candidatos e seus currículos pelo computador ou pelo celular, de onde estiverem.

Guilherme de Castro, Founder da Vincci, explica: "A ideia é usar a tecnologia para ajudar as empresas a contratarem melhor e mais rápido, com um custo muito menor. A Vincci avalia em média duzentos candidatos para cada vaga, chegando a entrevistar cinquenta candidatos para entregar três finalistas com os requisitos solicitados e com fit cultural. As empresas levariam semanas para fazer um processo seletivo deste tamanho".

Inovação tecnológica e economia de tempo

A Vincci nasceu como uma HR Tech integradora de estágios especializada em recrutamento e seleção para vagas entry level. Com investimento em tecnologia, lançou em 2024 a sua solução que utiliza IA para entrevistar um grande número de candidatos de forma rápida, online e personalizada. Cada pergunta feita pela recrutadora virtual é elaborada pela IA de acordo com o Briefing de cada Vaga. De acordo com um estudo realizado pelo time de R&S da própria startup, a tecnologia possibilita uma economia de cerca de 46 horas por processo seletivo, sem comprometer a qualidade. Dessa forma, empresas pequenas e médias podem realizar processos que, anteriormente, eram acessíveis apenas para corporações com grandes times dedicados de RH.

Precisão nas contratações e alinhamento cultural

Além de otimizar o tempo dos processos seletivos, a Vincci realiza um Diagnóstico de Cultura para cada empresa contratante. Isso garante que os candidatos estejam alinhados não apenas com os requisitos técnicos, mas também com os valores e a cultura da empresa.

Website: https://www.vincci.com.br/