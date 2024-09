The World’s Best Cities: SP é 3ª no quesito restaurantes

São Paulo é a terceira melhor cidade do mundo na categoria Restaurante, segundo o relatório World’s Best Cities. O ranking, elaborado pela Resonance Consultancy, lista anualmente os cem melhores destinos turísticos do mundo.

A capital paulista ficou atrás apenas de Tóquio e Seul. Na classificação geral, São Paulo ocupou a 33ª colocação, 11 posições à frente da conquistada na edição anterior do estudo.

O levantamento considera 24 fatores na avaliação, entre eles, vida noturna, cultura e saúde. Londres, Paris e Nova York compõem o top 3, e a maior metrópole da América Latina garantiu a quarta colocação na categoria programação cultural, à frente inclusive de Londres.

Para Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis, carregar o título de um dos principais polos gastronômicos do mundo favorece o setor de turismo da cidade. “Quando uma cidade é reconhecida globalmente pela qualidade de sua oferta culinária, isso cria um magnetismo irresistível. Os viajantes são atraídos pela promessa de uma jornada culinária inesquecível”.

O relatório da Resonance Consultancy destacou a pluralidade gastronômica da capital paulista e atribuiu a colocação da cidade no ranking à grande presença de imigrantes ao citar “a maior população de descendentes de italianos fora da Itália, a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão e uma grande comunidade do Oriente Médio”.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, em 2024, a cidade conta com cerca de 30 mil restaurantes, de 81 tipos de culinária - destes 65 são de diferentes países e 16 de diferentes estados brasileiros.

“O reconhecimento internacional de São Paulo como um destino gastronômico contribui para a criação de novos empregos, a revitalização de áreas urbanas e o crescimento do comércio local e as indústrias associadas”, pontua Aly sobre os benefícios da reputação gastronômica para a economia da cidade.

O executivo acredita que a posição de São Paulo como um dos principais polos gastronômicos do mundo dinamiza também o setor de hotelaria da cidade. “A alta demanda por experiências gastronômicas de qualidade também impulsiona a necessidade de serviços de alto nível, desde o atendimento até a infraestrutura dos hotéis”.

De acordo com Aly, muitos estabelecimentos investem em parcerias com chefs renomados e oferecem experiências gastronômicas exclusivas aos hóspedes. Para ele, isto enriquece a experiência do visitante e agrega valor às ofertas dos hotéis, que por sua vez destacam-se em um mercado competitivo e a atendem melhor às expectativas dos seus clientes.

“Acredito que esta dinâmica eleva o padrão geral de hospitalidade, com ênfase em um serviço que complemente a riqueza da cena gastronômica. Tudo isso é um ciclo positivo: atrai visitantes, eleva os padrões de serviço, gera crescimento econômico e continua a solidificar a reputação da cidade como um ícone global da gastronomia”, conclui.

