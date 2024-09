Curitiba cresce como destino turístico brasileiro

A cidade de Curitiba, capital do Paraná, tem se destacado entre os destinos turísticos brasileiros. Segundo dados da Prefeitura divulgados pelo jornal Gazeta do Povo, o município recebeu 7,4 milhões de visitantes em 2023.

Ainda de acordo com a publicação, 22,5% visitam Curitiba por puro lazer, enquanto 22,9% visitam amigos ou familiares e 28,4% viajam à cidade a negócios ou por outros motivos profissionais. Para Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis, várias são as razões para a crescente popularização da cidade como destino turístico.

“Primeiro, acho que a cidade conseguiu unir de forma harmoniosa a modernidade com a preservação do meio ambiente”, aponta o diretor. “Eu acredito que essa preocupação com o planejamento urbano faz de Curitiba um destino atraente para quem busca uma experiência turística que vai além do comum.”

Ricardo Aly também destaca que o município oferece uma infraestrutura de transporte público eficiente, “o que facilita a vida do turista que deseja explorar todos os cantos da capital paranaense”.

Uma capital cultural e arborizada

Em termos de pontos turísticos, a cidade oferece diversas opções para os mais diferentes estilos de visitantes. Para Aly, no entanto, alguns locais são visita obrigatória. “O Jardim Botânico, por exemplo, é um dos cartões-postais da cidade e não pode faltar no roteiro de quem visita Curitiba”.

Uma das formas mais interessantes de conhecer a cidade é fazendo o passeio da Linha Turismo. Conforme dados recentes da Urbanização de Curitiba SA (Urbs), em 2020 mais de 177 mil passageiros utilizaram o serviço.

Trata-se de uma linha de ônibus especial que percorre os principais locais de interesse da cidade. O turista paga uma tarifa única e pode fazer uma quantidade ilimitada de viagens pelo período de 24 horas.

Na rota, o veículo passa por locais como o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho. “Ele é um dos símbolos da arquitetura moderna no Brasil e representa bem o espírito inovador da cidade”, destaca o diretor.

A famosa Ópera de Arame, que também faz parte do trajeto da Linha Turismo, é um dos mais visitados locais da capital paranaense. “Sua estrutura metálica em meio à vegetação e ao lago cria uma atmosfera mágica, especialmente durante apresentações noturnas”, revela Aly.

Curitiba das compras e do lazer

Além dos passeios culturais e em meio à natureza, Curitiba também tem suas feirinhas e locais de compras famosos. A Feira do Largo da Ordem, por exemplo, atrai pessoas da cidade inteira aos domingos e sempre tem atrações musicais. A Rua 24 Horas também conquista os visitantes com seu charme, lojinhas e restaurantes.

A cidade também possui bairros conhecidos por seus bares e restaurantes. Um deles é o Santa Felicidade, região que guarda memórias de imigrantes italianos em suas cantinas e vinícolas. Outro é o Batel, região mais gastronômica da capital, repleta de cafeterias e restaurantes.

Curitiba também é conhecida por seu clima mais ameno, o que, em um país de clima quente como o Brasil, pode ser um refresco para quem viaja em estações como o outono e a primavera. “Eu considero que esse clima, aliado à rica oferta cultural, com teatros, museus e uma agenda de eventos bastante movimentada, faz da cidade um local de visita obrigatória para quem quer conhecer o Sul do Brasil”, finaliza Aly.

Para mais informações, basta acessar: www.nacionalinn.com.br