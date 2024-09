A empresa de gerenciamento inteligente de energia Eaton anunciou hoje que está apresentando uma série de soluções de embreagem para o mercado de reposição para os mercados da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) na Automechanika Frankfurt no Pavilhão 3, estande D11. A Eaton está exibindo sua linha completa de embreagens de mola angular, embreagens de mola diafragma, atuadores de embreagem pneumática concêntrica e soluções de diagnóstico ServiceRanger para veículos comerciais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240905939742/pt/

Eaton’s Advantage series automated diaphragm spring clutches are designed for all makes and models of automated manual transmissions (AMT) in the EMEA market. (Photo: Business Wire)

“Estamos dedicados a expandir nosso portfólio de produtos para atender às necessidades em constante mudança do mercado global e aumentar os relacionamentos com os clientes em todos os canais de mercado”, disse Tim Bauer, vice-presidente de Pós-venda do Grupo de Mobilidade da Eaton.

As embreagens de mola angular são usadas para transmissões manuais e são oferecidas em duas séries. A série Advantage apresenta a tecnologia de acionamento por correia que melhora a conexão da placa intermediária para um desempenho mais confiável, eliminando o ruído e a fadiga dos terminais. Além disso, elas são projetadas com um rolamento de liberação de vedação dupla, que permite intervalos de lubrificação de 80.000 km, o melhor da categoria, reduzindo o tempo de inatividade para manutenção. A Eaton também oferece a série EverTough®, que oferece uma solução mais econômica para veículos com mais de sete anos.

A Eaton também estará exibindo suas embreagens automatizadas de mola diafragma da série Advantage para todas as marcas e modelos de transmissões manuais automatizadas (AMT) no mercado da EMEA. Essas embreagens são construídas de acordo com rigorosos padrões de qualidade OEM e minimizam o ruído em marcha lenta, reduzindo vibrações severas e proporcionando excelente desempenho e vida útil prolongada da embreagem.

A Eaton também estará exibindo seu atuador de embreagem eletrônico projetado para sua transmissão UltraShift Plus, juntamente com seus atuadores pneumáticos concêntricos de embreagem (CPCAs) para AMTs DT12® Volvo I-Shift e Mack mDRIVE™. Os CPCAs ajudam a otimizar o desempenho do veículo, trabalhando com a AMT do veículo para determinar continuamente a posição ideal de liberação e a atuação da embreagem quando a transmissão muda. Muitos caminhões equipados com AMT atualmente não estão mais sob garantia de fábrica, então os clientes de frotas precisam de peças confiáveis para completar reparos e manutenção. Substituir o CPCA durante o serviço de embreagem pode ajudar a economizar tempo e custo de reparo, além de reduzir o tempo de inatividade para manutenção não programada.

Para dar suporte às AMTs em operação no mercado, a Eaton oferece o software ServiceRanger™ 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). Esse software de diagnóstico e ferramenta de serviço é projetado para oferecer suporte a todas as AMTs da Eaton, sistemas de transmissão híbridos, embreagens da série automatizada Advantage e tecnologias de transmissão automatizada Eaton Cummins. Além disso, há um "Centro de Aplicativos" que permite aos usuários calibrar todos os tipos e modelos de embreagens de mola de diafragma e CPCAs compatíveis com AMTs DT12®, Volvo® I-Shift e Mack mDRIVE™.

“A Eaton agora oferece uma linha completa de produtos de embreagem para o mercado de reposição na EMEA para todas as marcas e modelos de caminhões. Seja o caminhão com um ano ou com mais de quinze anos, temos o portfólio de embreagens para oferecer aos nossos clientes soluções econômicas que mantêm seus veículos em operação”, disse Pawel Kepka, diretor de Pós-venda da EMEA do Grupo de Mobilidade da Eaton.

Saiba mais sobre as soluções de pós-venda da Eaton.

A Eaton é uma empresa inteligente de gerenciamento de energia dedicada a proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro. Fabricamos produtos para os mercados de data center, serviços públicos, industrial, comercial, construção de máquinas, residencial, aeroespacial e mobilidade. Somos guiados pelo nosso compromisso de fazer negócios da maneira certa, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia – hoje e no futuro. Aproveitando as tendências globais de crescimento da eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios mais urgentes de gerenciamento de energia do mundo e construindo uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Em 2023, reportamos receitas de US$ 23,2 bilhões e atendemos clientes em mais de 160 países. Para obter mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240905939742/pt/

Thomas Nellenbach

(216) 333-2876 (cell)

thomasjnellenbach@eaton.com