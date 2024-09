Ação de extensão universitária promove atendimento a idosos

O número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos, de acordo com um levantamento do IBGE. O estudo também indica que, em 2022, havia seis milhões de mulheres a mais do que homens no país.

Em resposta a essa realidade, o Centro Universitário Fametro, em parceria com o Fórum dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Amazonas, organizou uma atividade de extensão voltada para o atendimento de idosos na comunidade local.

O evento "Medicina para a Comunidade" recebeu cerca de 100 idosos e contou com a participação de aproximadamente 200 alunos do curso de Medicina, divididos em diferentes horários e funções. Durante o evento, foram oferecidos serviços em diversas especialidades, como geriatria, medicina da família e comunidade, clínica geral e cardiologia, além de uma avaliação multidimensional do idoso coordenada pelos Enfermeiros Preceptores da disciplina de Saúde do Idoso. A professora Ana Rita, coordenadora do curso de Nutrição, também esteve presente, oferecendo orientações nutricionais. Houve ainda um espaço para jogos e atividades lúdicas voltadas aos idosos.

Oportunidades

Diego Centolanza, acadêmico do 6º período de Medicina da Fametro, ressaltou a importância da atividade para sua formação. “Esse projeto de extensão acrescenta muito ao nosso conhecimento. Claro que temos um preparo antes de vir para cá, mas o atendimento ao idoso é sempre diferenciado em relação ao que costumamos ver em outras práticas. Tivemos a coincidência de atender duas pacientes cardiopatas e, ao ter a visão de uma especialista como a Dra. Mônica Regina, conseguimos organizar nosso pensamento e aplicar o que aprendemos em sala de aula. Além disso, ela é referência na área de cardiologia”, destacou o estudante.

Conceição Dias, assistente social e coordenadora do Fórum dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Amazonas, explicou que uma de suas atribuições é buscar parcerias com órgãos e instituições como a Fametro para levar atendimento aos idosos que residem nas comunidades e participam de grupos de convivência. "Fizemos uma parceria há dois meses, e finalmente conseguimos colocar em prática o atendimento aos idosos de várias zonas da cidade", afirmou.

A professora Íris Atanazio, responsável pela extensão do curso de Medicina da Fametro, destacou que a proposta de extensão é aproximar os alunos da comunidade local, promovendo uma troca de saberes. "O aluno oferece aquilo que aprende dentro da sala de aula, colocando em prática ao fazer esses atendimentos para a comunidade e conhecendo a realidade. A proposta do evento de hoje, 'Medicina para a Comunidade', é exatamente essa integração entre comunidade e alunos, para que eles apliquem o que aprenderam na teoria e vivenciem a prática", explicou.







