Dreams Tour completa onze anos em outubro de 2024

A Dreams Tour, empresa brasileira que atua na área de turismo, completa onze anos no mercado em 2024. O negócio nasceu em 2013, no Rio de Janeiro (RJ), com a venda de passagens aéreas e de ônibus, agendamento de hotéis e casas, além de locação de carros. Em 2016, o empreendimento foi premiado pela Avianca, companhia aérea da Colômbia, pelo número de vendas de passagens.

Mellanny Puddu, proprietária e administradora da Dreams Tour, conta que a demanda da empresa se tornou mais expressiva a partir de 2015 com o início das vendas para todos os colaboradores que estavam trabalhando na construção do Metrô Barra. Na época, grande parte dos funcionários vieram de fora do Rio de Janeiro.

Puddu revela que tudo se iniciou em 2013, quando ela começou a estudar administração de empresas. “Pensei em abrir uma empresa em que eu poderia atuar na minha área e fazer o que mais gosto: falar e atuar com atendimento ao cliente, que é a minha paixão”.

A oportunidade de empreender no setor de turismo e viagem surgiu com a proposta de um amigo. De início, Puddu “entrou” no negócio somente com o seu trabalho e com a experiência no segmento de lojas que foi adquirida em um comércio de vendas e turismo de familiares do mesmo amigo.

“Sempre gostei de conhecer lugares novos. Cada cidade, bairro e costume diferente me deixavam e, até hoje, me deixam muito animada”, compartilha. “Acho que juntou essa curiosidade de conhecer um pouco de tudo de cada lugar e mais a vontade de falar com todo mundo, que me fez uma dona de agência de viagens”, explica.

A empresária destaca que, com o passar do tempo, a empresa passou a crescer de uma forma mais acelerada, e que jamais imaginou que o negócio poderia chegar ao atual patamar, perto de completar seu décimo primeiro ano de vida.

“No começo, só achei que iria vender umas passagens de ônibus e pronto”, revela. “Minha ideia sempre foi poder ajudar a todos e tornar cada viagem mais fácil e boa de ser aproveitada. E tem dado certo”, afirma.

Segundo dados de um balanço recente realizado pela Hibou, empresa de monitoramento e insights de consumo, compartilhados pelo site Panrotas, mais da metade (53%) dos brasileiros planejam viajar até julho de 2025.

Dentre os entrevistados pela Hibou, 55% afirmaram que querem viajar para outros Estados do Brasil, enquanto 23% pretendem conhecer lugares dentro do próprio Estado. A Europa é o terceiro destino mais citado pelos participantes, com 21% das menções, seguido da América do Norte, com 10% das preferências.

Perspectivas

Segundo Puddu, entre os planos da empresa para os próximos dez anos, a Dreams Tour planeja atuar com um agente de viagem em cada Estado do país, mesmo que seja trabalhando em casa. Ela também revela que, dentre os planos para o futuro, a empresa deseja investir fora do Brasil para tornar mais fácil toda viagem internacional.

“Uma viagem para o exterior, muitas vezes é marcada por uma série de adversidades que desafiam os viajantes brasileiros desde sua chegada a outro país”, pontua. “Nesse sentido, poder contar com o suporte de uma empresa brasileira pode ajudar o turista que não abre mão de paz e alegria mesmo estando fora de casa”, completa.

Para mais informações, basta acessar: @flydreamstourviagens