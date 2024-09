Congresso reúne gestores esportivos em São Paulo

O congresso recebeu admiradores do esporte e profissionais da área, além de receber, movimentou as duas principais autoridades do esporte em São Paulo. Tanto a secretária estadual de esporte, coronel Helena Reis, quanto o secretário municipal do Esporte, Felipe Becari, estiveram presentes e fizeram questão de deixar clara a importância do evento para o desenvolvimento do esporte no estado.

“Ações assim, que mobilizam pessoas que tomam decisões efetivas são fundamentais porque temos certeza que todo aprendizado, todas informações vão reverberar, vão atingir muitas pessoas e trazer mudanças positivas no contexto esportivo”, declarou a Secretária.

A vereadora Janaína Lima falou da importância do esporte na formação de uma criança. “Quando eu montei o projeto e conseguimos zerar a fila por creches na cidade eu sabia que precisava incluir esporte, não era só oferecer creche, tinha que oferecer instrumentos de qualidade e o esporte faz isso com maestria. Por isso tenho muito orgulho em fazer parte de um evento como esse”, destacou Janaína Lima.

O evento abordou diversos pontos essenciais para o setor. Entre os tópicos discutidos estiveram processos licitatórios, prestação de contas, repasses, parcerias e a criação de arenas inteligentes e humanizadas. O evento também explorou questões importantes como longevidade e atividade física, programas de integridade e compliance, e estratégias para fortalecer parcerias entre ações municipais e entidades esportivas.

Destaques do Evento

Ao todo, 14 entidades esportivas receberam homenagens por seu trabalho voluntário, incluindo o Instituto Neymar Junior, Instituto Bacarelli e Instituto Eder Jofre, Associação Paradesportiva. Instituições que trabalham em diversos segmentos e modalidades, algumas voltadas para o alto rendimento, outras para o esporte social mas todas com grandes trabalhos reconhecidos e fortes em suas comunidades, com contribuição significativa para o futuro do esporte e da sociedade em geral.

Além disso, personalidades renomadas do esporte nacional também estiveram presentes. Vinte foram homenageados, algumas estrelas históricas como: Talmo, medalha de ouro no vôlei nos Jogos Olímpicos de 1992, e Arthur Zanetti, ouro em 2012 e prata em 2016, assim como gestores que dedicam suas vidas ao esporte e representam grandes instituições como CREF4, CREFITO, SINDICLUBES e outras figuras e entidades de destaque no cenário esportivo.

"Eu fico muito feliz em ver todos reunidos aqui, o esporte precisava de uma iniciativa como essa. Nós falamos muito em aproximar o gestor, dirigente do atleta e um evento como esse está fazendo exatamente isso, é um grande passo que certamente vai refletir no futuro”, declarou Arthur Zanetti.

O secretário geral da ASEMESP, Mauzler Paoli, também fez questão de abordar a importância de debates e novas ideias para o futuro do esporte.

“O evento superou todas as expectativas. Conseguimos abordar uma variedade de temas importantes, aprofundar debates, e esclarecer dúvidas. Todos que participaram, seja presencialmente ou online, saíram mais preparados e informados...“O 1º Congresso de Administração Pública e Privada do Esporte se mostrou essencial e precisamos continuar com esta iniciativa, ampliando debates e temáticas para futuras edições”.

Ao final do evento o secretário geral da ASEMESP, Mauzler Paoli, anunciou o “1º Curso de Formação de Gestores público e privado”, totalmente gratuito e 100% online com time de especialistas em diversas áreas. Os interessados devem acompanhar as informações através do site www.asemesp.com.br

Agradecimentos

A ASEMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do estado de São Paulo, gostaria de expressar sua sincera gratidão a todos os presentes, gestores, atletas, ex-atletas e secretários, bem como a todos que acompanharam o evento de forma online. O sucesso do congresso só foi possível graças ao envolvimento e dedicação de todos os participantes e trabalhadores que de alguma forma estiveram envolvidos.

A ASEMESP é uma organização dedicada ao aprimoramento da administração pública e privada no setor esportivo. Com o objetivo de promover melhores práticas e soluções inovadoras, a ASEMESP organiza eventos e congressos para fomentar o diálogo e a troca de conhecimentos entre profissionais da área.

Website: http://www.asemesp.com.br