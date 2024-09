O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial (Ibrem) foi criado para auxiliar em soluções e suporte , ajudando as PMEs a enfrentar desafios e alcançar novos patamares. Esta nova organização é uma iniciativa da Board Academy. O Ibrem aposta na educação e provê treinamentos e desenvolvimento contínuo, além de facilitar o acesso a redes de contato e parcerias estratégicas. Dessa forma, contribui para a construção de um ecossistema empresarial colaborativo e resiliente.

Seu propósito de longo prazo é estabelecer um mercado brasileiro robusto, caracterizado por empresas adaptáveis e bem-preparadas para enfrentar os desafios globais. Além disso, busca não apenas o crescimento econômico sustentável, mas também a promoção da inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Segundo dados do Sebrae, a abertura de micro e pequenas empresas teve alta de 6,6% em 2023, totalizando mais de 850 mil novos empreendimentos no Brasil. Esse cenário ainda favorece a geração de empregos, pois dados do órgão apontam que 8 em cada 10 novos postos de trabalho são gerados pelas PMEs.

“Queremos estar entre as referência no Brasil quando se fala em desenvolvimento empresarial, além de ajudar na transformação do cenário de negócios com novas práticas, tanto sustentáveis quanto eficazes. O foco é impactar e moldar o futuro do empresariado brasileiro, criando um legado para futuros negócios”, compartilha Farias Souza, CEO da Board Academy e fundador do Ibrem.

