Grupo Petrópolis adere ao Pacto Ninguém Se Cala de combate

O Grupo Petrópolis, formalizou a adesão ao Pacto Ninguém se Cala, iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), em cerimônia realizada na última segunda-feira, 26/08, no Auditório de seu Escritório Corporativo, em Boituva (SP). O evento reuniu mais de 300 colaboradores do Grupo no auditório e foi acompanhado online por outros milhares de colaboradores reunidos nas 8 fábricas e nos Centros de Distribuição da companhia. O evento contou com a participação de autoridades, especialistas e palestrantes que discutiram a importância da proteção e do respeito à mulher em todos os ambientes para que tenham voz, segurança e oportunidades de crescimento.

O Pacto Ninguém se Cala é uma iniciativa que visa criar espaços mais seguros e acolhedores principalmente para as mulheres, no ambiente de trabalho e em espaços públicos, como bares e casas noturnas. A adesão do Grupo Petrópolis ao Pacto reflete seu compromisso em promover a igualdade de gênero e combater qualquer forma de assédio, violência ou discriminação, e a sua responsabilidade enquanto empresa que atua há 30 anos no setor cervejeiro.

“A assinatura do Pacto é um marco significativo na nossa jornada para promover um ambiente mais inclusivo e seguro. Ao longo dos anos, temos promovido diversas iniciativas que visam proteger e empoderar as mulheres dentro e fora da organização. A nossa adesão a essa iniciativa representa uma ampliação dos nossos esforços para fazer dos ambientes onde atuamos, de norte a sul do Brasil, locais mais seguros para as mulheres”, diz Giulia Faria, COO do Grupo Petrópolis.

A violência contra a mulher é uma realidade alarmante em nossa sociedade. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2023, o Brasil registrou 1.350 feminicídios, além de mais de 230 mil casos de violência doméstica reportados. Com a adesão ao Pacto, o Grupo Petrópolis irá proporcionar aos seus 22 mil colaboradores treinamentos em relação ao combate à violência contra a mulher, assim como engajar fornecedores e parceiros promotores de eventos patrocinados por suas marcas em torno da causa e também divulgar peças de comunicação sobre o tema nas centenas de milhares de pontos de venda onde são comercializados seus produtos.

A promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Gênero do MPSP, doutora Vanessa Therezinha Souza de Almeida, reforçou a importância do Pacto e de empresas aliadas. “O Pacto Ninguém se Cala visa prevenir a violência contra a mulher e construir uma cultura de respeito e igualdade. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e a diversas convenções internacionais que protegem os direitos das mulheres. Ao se unir ao Pacto, o Grupo Petrópolis se posiciona como um agente de transformação nesse cenário, além de mostrar seu empenho em fazer a diferença na vida das mulheres e construir um futuro mais justo, igualitário e livre de violência.”, disse a promotora.

O evento de formalização da adesão do Grupo Petrópolis foi conduzido pela apresentadora Rita Batista, dos programas É de Casa (TV Globo) e Saia Justa (GNT), e contou com a presença nomes representativos da luta em favor dos direitos das mulheres, como a jornalista Joyce Ribeiro, da TV Cultura, que falou sobre a importância do combate à violência contra a mulher e o impacto da Lei Maria da Penha, Ana Addobbati, da ONG Livre de Assédio, e a advogada Ruth Manus, autora do livro “Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas”.

Além da promotora Vanessa Therezinha Souza de Almeida, o evento contou ainda com debates e palestras das promotoras de Justiça do MPSP Carolina Juliotti, Fernanda Gomez Damico, Maria Cecília Alfieri Nacle e da procuradora Adriane Reis, do Ministério Público do Trabalho, além de lideranças femininas do Grupo Petrópolis.

Como parte do seu compromisso, o Grupo Petrópolis lançou durante o evento o movimento “Não Se Cale”, um desdobramento do Pacto que irá engajar colaboradores, parceiros e clientes no combate à violência e o assédio contra a mulher. A iniciativa inclui a criação de um selo especial que será inserido em materiais gráficos distribuídos nos pontos de venda que comercializam os produtos da companhia em todo o Brasil, reforçando a mensagem de respeito e proteção.

Além da adesão ao Pacto Ninguém se Cala e a criação do movimento “Não Se Cale”, que reforçam o papel do Grupo Petrópolis como uma empresa que valoriza a diversidade e o respeito em todas as suas esferas de atuação, a companhia conta com outras iniciativas para promover a equidade de gênero. Em 2021, por exemplo, o Grupo lançou uma edição especial de cerveja produzida 100% por mulheres, a Black Princess Strong Golden FemAle, que teve o lucro das vendas integralmente revertido para a ONG “Tamo Juntas”, também voltada ao combate à violência contra a mulher.

O Grupo possui ferramentas internas de combate ao assédio, com uma Cartilha específica compartilhada com todos os colaboradores e um Canal de Conduta em que o atendimento, para esse tipo de tema, é feito exclusivamente por mulheres. Conta também com um programa de consumo responsável, o Saber Beber, criado com o intuito de sensibilizar as pessoas sobre as consequências da ingestão exagerada e os benefícios do consumo consciente de álcool, por meio de informação, ativações em eventos patrocinados por suas marcas e ações voltadas ao público em bares e restaurantes parceiros.

