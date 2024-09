Foz do Iguaçu registra recorde de visitantes em julho

Um levantamento divulgado pelo portal 100 Fronteiras revela que a cidade paranaense de Foz do Iguaçu registrou recorde de visitantes no mês de julho de 2024. O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, recebeu 204.057 visitantes no período, ante 118.507 no mês anterior. Do total de visitas, 36,4% foram de estrangeiros, vindos de 124 nacionalidades diferentes.



Apenas no primeiro semestre de 2024, o parque já recebeu mais de 1 milhão de visitantes. Entre os países com mais presença nas Cataratas do Iguaçu, em primeiro está o Brasil, seguido pela Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai e França.

“A cidade tem investido significativamente em infraestrutura e promoção, e parece que esses esforços estão valendo a pena. O recorde de visitação é uma confirmação de que Foz está se destacando como um destino top de linha, com uma capacidade crescente para encantar e acomodar turistas”, afirma o diretor da Nacional Inn Hotéis, Ricardo Aly.



Além das Cataratas, outros pontos turísticos da cidade também experimentaram um crescimento exponencial no período. O Marco das 3 Fronteiras recebeu 55.847 visitantes durante o mês de julho.



Outro destaque do período foi o Wonder Park Foz, que recebeu 22.770 visitas e apresentou um crescimento geral de 98% em relação ao mesmo mês de 2023, quando registrou 11.507 visitas. “Pensando no impacto desse recorde, acredito que ele pode ter um efeito positivo significativo no turismo e na hotelaria em Foz do Iguaçu nos próximos meses. Com a alta demanda, é provável que novos investimentos em infraestrutura turística e hotelaria se tornem mais atraentes”, estima Aly.



O diretor prospecta ainda que esse recorde tende a provocar um aumento na qualidade das ofertas e serviços disponíveis na cidade. “A competição entre os hotéis e outros serviços turísticos tende a se intensificar. Isso é ótimo para nós, pois a concorrência saudável pode melhorar os preços e as ofertas, além de elevar o nível de atendimento ao cliente.”



“Outro ponto a ser considerado é que a alta demanda pode incentivar a criação e diversificação de novas atrações e eventos. Isso significa mais opções de entretenimento e cultura para explorar”, afirma Aly.



No entanto, com a maior procura pelo turismo na região, Aly ressalta preocupação com os recursos da região. “É importante que a gestão do turismo continue a ser sustentável para proteger os recursos naturais e culturais da região. Espero que as autoridades e empresas locais estejam preparadas para enfrentar esse desafio de forma eficaz.”



