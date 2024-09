Corridas de rua seguem em alta entre os brasileiros

Segundo a pesquisa “O Perfil do Atleta Brasileiro”, realizada pela Ticket Sports e repercutida pelo Estadão, a maior fatia de inscrições em eventos esportivos em 2023 foi para as corridas de rua, com 82,4%. E, de acordo com dados da Associação Brasileira de Corridas de Rua, divulgados pela revista Veja, em 2023 foram realizadas mais de 150 mil provas de rua.

Isso reflete a popularidade que a modalidade esportiva tem entre os brasileiros. A mesma publicação estima que, hoje em dia, existam cerca de 13 milhões de corredores no Brasil. E eles não correm sozinhos. Existem diversos clubes de corrida pelo Brasil afora, como o Keepers.

Idealizado pela Keep Running, loja especializada em produtos de corrida, o Keepers é um clube de corrida de rua voltado para aqueles que querem se aventurar nesse esporte. Independentemente de seu nível de experiência, os participantes têm um espaço onde podem treinar e compartilhar experiências.

“A ideia é fomentar e fortalecer cada vez mais a comunidade runner, na qual vários perfis, desde o iniciante até ao corredor mais experiente, se juntam para fazer o que gostam, que é correr”, detalha Izabel Goulart, CMEO da Keep Running. “Queremos que essas pessoas tenham experiências significativas e memoráveis”, completa.

Junto se vai mais longe

Izabel Goulart explica que um dos benefícios de fazer parte de um grupo de corrida de rua é justamente o senso de pertencimento, que dá a motivação para seguir nos treinos de forma consistente. “Correr com outras pessoas oferece um sistema de apoio natural, onde uns podem encorajar os outros, ajudando a superar desafios e manter a motivação mesmo quando a preguiça quer falar mais alto ou o treino se tornar mais difícil”, ressalta.

Além disso, para a CMEO, os encontros de corrida também criam um senso de comunidade, sendo uma oportunidade de socialização. “A corrida em grupo gera uma sinergia, uma cooperação harmoniosa, resultando num efeito maior do que o que cada parte individualmente poderia alcançar”.

Os horários em que os clubes de corrida de rua se encontram variam de cidade para cidade – e de grupo para grupo. No caso do Keepers, os encontros acontecem às terças e quintas, a partir das 19h. As atividades são supervisionadas por profissionais da área de educação física e têm uma duração média de 1h a 1h30.

Para mais informações, basta acessar: https://www.keeprunningbrasil.com.br/