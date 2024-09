Entre os dias 13 e 16 de agosto de 2024, a Cetrel esteve presente nos eventos das Ciências do Mar e da Oceanografia na América Latina: o 20º Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar (COLACMAR’2024) e o 8º Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO’2024). Realizados na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, os eventos reuniram profissionais de diversos países, para debater sobre a sustentabilidade marinha e costeira.

Representando a Cetrel, as especialistas Gabriella Piffer e Maria Leonor Brito de Santa Izabel compartilharam seus conhecimentos e experiências em áreas estratégicas para a preservação e monitoramento dos ecossistemas marinhos e costeiros.

Gabriella Piffer, Mestre em Geologia e consultora ambiental da Cetrel, apresentou o trabalho intitulado "Desafios do gerenciamento de áreas contaminadas por plumas de hidrocarbonetos em aquíferos livres de áreas costeiras". Durante sua exposição, Gabriella destacou a interface entre a Hidrogeologia e as Ciências do Mar, abordando a complexidade do gerenciamento de áreas contaminadas em ambientes costeiros. Seu estudo oferece insights para o planejamento mais eficaz de Modelos Conceituais e para o monitoramento e remediação de plumas de hidrocarbonetos, levando em consideração a dinâmica dos aquíferos influenciados por cunhas salinas e marés. A especialista reforçou a importância de dados toxicológicos e normativas técnicas, bem como de análises laboratoriais validadas pela comunidade científica, para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas em transição entre os ambientes terrestres e marinhos.

Maria Leonor Brito de Santa Izabel, especialista em Gerenciamento Ambiental e também consultora ambiental da Cetrel, apresentou o pôster "Sistemas de Disposição Oceânica (SDO) e a importância do monitoramento de compartimentos ambientais (água, sedimentos e comunidades aquáticas) nestes ambientes". O trabalho focou na experiência da Cetrel com o monitoramento oceanográfico na área de influência do emissário submarino da empresa, revelando as atividades realizadas e os resultados alcançados no controle da qualidade ambiental desses sistemas. O estudo reforça a importância do monitoramento contínuo para garantir a integridade dos ecossistemas marinhos e a eficácia dos Sistemas de Disposição Oceânica.

A participação da Cetrel no COLACMAR’2024 e CBO’2024 reflete o compromisso da empresa com soluções ambientais e a preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável para o Brasil e o mundo.

