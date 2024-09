Para brasileiros, não há idade limite para mudar de carreira

Oito em cada dez profissionais brasileiros com mais de 40 anos já pensaram em recomeçar em uma nova profissão. A porcentagem exata mostra que 82,2% das pessoas com 40 anos ou mais já pensaram ou ainda pretendem mudar de carreira, taxa pouco maior do que a verificada entre os brasileiros com idades entre 16 e 24 anos (82%). O dado é de uma pesquisa da plataforma Online Currículo e para cerca de 70% dos entrevistados, não há limite de idade para mudar de carreira.

Aliado a este cenário, a busca por identificação com a cultura organizacional de onde se trabalha tem sido fator importante para quem busca novas oportunidades na carreira. Isso porque, em 2022, 25% dos trabalhadores apontaram a incompatibilidade em relação aos valores e à cultura da empresa como um dos motivos para querer deixar o emprego, de acordo com o estudo “Força de Trabalho Global do Futuro”.

O mineiro Bruno Metzker faz parte desta estatística, pois saiu de seu último trabalho após um burnout, em parte atribuído ao fato de não se identificar com a cultura da empresa, o que o levou a mudar os rumos de sua carreira aos 36 anos. “Acredito que a aderência à cultura organizacional da empresa é um ponto decisivo para que o colaborador consiga se desenvolver e crescer junto com a companhia de forma saudável”, afirma Metzker. E foi justamente a identificação com a cultura empresarial que fez com que o mineiro encarasse o desafio de entrar em um novo trabalho que exigia que aprendesse novas habilidades. “Era um cenário muito difícil, afinal de contas, eu estava com 36 anos e sentia que todo o meu esforço tinha sido em vão, mas tomei a decisão certa”.

E começar um negócio depois dos 40 é possível?

O Brasil é um país com forte cultura empreendedora. Em 2023, 42 milhões de pessoas adultas, com idade entre 18 a 64 anos, já eram donas do próprio negócio ou estavam se planejando para iniciar uma empresa, sendo que 75% dos empreendedores têm até 44 anos. Os dados são do levantamento Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 2023, realizado pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), e colocam o país como a 8ª nação com mais empreendedores no mundo.

A atividade de franquias no país gerou 1,7 milhão de empregos diretos em 2023, além de aumento de 13,8% no faturamento, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O modelo de empreendimento baseado em franquias possibilita ao empreendedor a chance de entrar no mercado com uma marca já conhecida e com modelo de negócio consolidado. Aos 41 anos, Metzker passa a fazer parte deste setor, após conquistar a oportunidade de se tornar empreendedor na empresa, com a abertura de uma franquia do Cartão de TODOS em Sapé, na Paraíba.

Com base nos princípios do modelo de gestão da Administração Solidária, segundo o qual o principal propósito de uma empresa é contribuir para o desenvolvimento social, sendo o lucro um aspecto secundário, a companhia fomenta o desenvolvimento dos colaboradores para se tornarem franqueados. O projeto "Minha Franquia, Meu Negócio" possibilita que o colaborador se torne sócio de uma franquia sem fazer investimento financeiro.

Com sua primeira franquia inaugurada há cerca de um mês, na Paraíba, e gerando em média 40 empregos diretos, Bruno Metzker tem ainda uma nova unidade em processo de implantação em Quixadá, no Ceará. “Minha maior conquista é ter recomeçado minha trajetória profissional aos 36 anos e ter me tornado diretor aos 41, acumulando bons projetos e conquistando participação em uma franquia que requer investimentos na casa de R$ 2 milhões”, comemora o franqueado.

Website: http://www.cartaodetodos.com.br