Seguro de Crédito salva empresas frente a inadimplência

Segundo o Serasa, em abril de 2024 a inadimplência no Brasil cresceu pelo terceiro mês seguido, havendo cerca de 73,42 milhões de pessoas no país em situação de inadimplência. O grupo de brasileiros entre 26 e 40 anos se destaca, compondo 34% do grupo. Tratando-se de empresas, o índice de inadimplência também é alto: apenas em janeiro de 2024 6,7 milhões de CNPJs foram registrados no vermelho, de acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, de forma que cada negócio inadimplente estaria, em média, com 7,1 contas atrasadas.

Um comerciante a todo tempo corre o risco de não ser pago por algum de seus clientes. Nas situações em que existe a possibilidade de pagamento a prazo, esse risco tende a ser ainda maior. Desse modo, fornecedores, revendedores, distribuidores ou até prestadores de serviços podem se encontrar financeiramente vulneráveis a um golpe. Por mais que a análise de crédito de um cliente antes da venda seja de grande importância, ela não é uma garantia de pagamento.

O que é o seguro de crédito?

O seguro de crédito é uma solução para contextos nos quais existe o risco de inadimplência, como o apresentado, pois garante o pagamento de dívidas quando o cliente não cumpre sua parte. Se um cliente contrai uma dívida com determinada empresa, o seguro de crédito é acionado e uma porcentagem do valor devido pelo cliente é ressarcido ao credor, conforme o estipulado na apólice. O produto é uma proteção contra perdas financeiras e tem sido cada vez mais vendido no Brasil devido à crise econômica. As partes envolvidas são o segurado, que é o credor da operação de crédito, e a seguradora, que visa à mitigação dos prejuízos causados. Nesse cenário, o devedor da operação de crédito não é parte integrante do contrato, mas um gerador de risco. Há modalidades específicas para diferentes casos.

Quais são as modalidades do Seguro de Crédito?

Seguro de crédito rotativo (para dívidas contraídas por cartão de crédito);

Seguro de crédito consignado (para dívidas contraídas com o FGTS ou com o INSS);

Seguro de crédito pessoal (para dívidas contraídas por pessoa física);

Seguro de crédito para empresas (para dívidas contraídas por pessoa jurídica).

Quais são as vantagens do seguro de crédito?

O produto possui inúmeros benefícios, como a redução dos prejuízos decorrentes da inadimplência dos clientes, o desconto de duplicatas, as taxas mais atrativas e a economia na análise de crédito dos clientes, posto que isso passa a ser responsabilidade da seguradora. Na prática, tais benefícios podem ser resumidos da seguinte maneira:

Garantia de pagamento;

Taxas de juros mais baixas;

aumento do limite de crédito do consumidor;

proteção contra fraudes;

cancelamento automático (em caso de pagamento de dívida).





Nina Teixeira, da Genebra Seguros, explica que “para contratar um seguro de crédito, é necessário apresentar uma cópia do contrato de financiamento e/ou do cartão de crédito. A seguradora vai analisar o histórico de pagamentos do consumidor e, caso ele seja inadimplente, o seguro vai garantir o pagamento das dívidas”. Sua contratação é rápida e fácil. Cabe comentar que seu tempo de vigência varia de acordo com o tempo da dívida assumida. Sendo esta renegociada, é necessário declarar essa alteração e recalcular o capital segurado.

O seguro de crédito, em suma, aumenta a estabilidade financeira do contratante e garante que a empresa ou pessoa física segurada possua fluxo de caixa, sendo crucial para empresas que vendem um produto ou que prestam um serviço com pagamento a crédito. Sua contratação encarrega a seguradora de analisar o crédito e monitorar a situação financeira dos clientes, sendo esta quem estipula, a partir de então, o limite de crédito de cada um.

