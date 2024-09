A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, em colaboração com a empresa imobiliária líder ROSHN, anunciou o início da construção do Aramco Stadium, o novo estádio de Al Khobar, com capacidade para 47.000 espectadores, planejado para atender aos padrões internacionais das principais competições de futebol do mundo, como a Copa Asiática da AFC de 2027, a Copa do Mundo da FIFA de 2034, que o Reino está concorrendo para sediar, e outros eventos de entretenimento.

New Aramco Stadium in Al Khobar (Photo AETOSWire)

A Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) – Dar – foi responsável por desenvolver e entregar o projeto detalhado deste novo estádio icônico, concretizando a visão do arquiteto de assinatura de uma nova estrutura impressionante inspirada no ambiente natural. A Dar também entregou o projeto detalhado das instalações e infraestrutura do plano diretor de uso misto.

A empresa irmã da Dar, Sidara, a Maffeis Engineering – uma das consultorias de engenharia estrutural mais especializadas do mundo – foi responsável por entregar o projeto detalhado do impressionante e estruturalmente único sistema de telhado e fachada.

A Dar também elaborou a estratégia de sustentabilidade para o estádio, visando as certificações LEED e Mostadam e estabelecendo padrões excepcionais para estádios sustentáveis em climas quentes, alinhando-se com a Visão da Arábia Saudita para 2030, a Iniciativa Verde Saudita e as regulamentações locais e internacionais. A estratégia inclui medidas para implementar eficiência energética passiva e ativa, incorporando tecnologias de respostaàdemanda, reduzindo o uso de água, desviando resíduos operacionais de aterros sanitários e especificando produtos ecológicos, locais e reciclados.

