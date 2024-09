Indústria de calçados Kidy deve crescer 15% em 2024

Player importante de um mercado que fabrica, anualmente, mais de 54 milhões de pares de calçados infantis, a Kidy Calçados, de Birigui/SP, se prepara para crescer em 2024. Com uma produção de mais de 15 mil pares de calçados por dia, a empresa deve crescer 15% em faturamento, para mais de R$ 180 milhões em 2024.



O cofundador e diretor acionista da empresa, Ricardo Gracia, destaca que a Kidy passa por um momento de crescimento devido a reformulações do seu time de produção, vendas e marketing, com impacto direto no atendimento das demandas nacionais e internacionais, já que 15% de tudo o que a calçadista produz é exportada para mais de 50 países. “Nosso crescimento está focado, sobretudo, no ganho de produtividade e reposicionamento de custos e preços, com investimentos voltados para pesquisas e desenvolvimentos que aprimorem ainda mais os nossos pilares de saúde e conforto e calçados infantis que só a Kidy tenha”, comenta o diretor, destacando que, atualmente, a marca conta com 11 tecnologias exclusivas certificadas pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro e do Calçado (IBTeC). Somente em 2024, segundo o empresário, foram abertos mais de mil novos clientes no mercado nacional e internacional.



Futuro

Para 2025, as projeções seguem otimistas, com crescimento de vendas, produção e faturamento. Segundo Gracia, a Kidy está trabalhando no planejamento do próximo ano, com o objetivo de aumentar sua carteira de clientes no Brasil, ampliando a pulverização das vendas de suas mais de 40 linhas de calçados infantis para todos os estados brasileiros. “Internacionalmente queremos também fortalecer a presença em países do Oriente Médio e Europa, o que se dará pelo contato mais intenso com os players locais, tanto de forma direta quanto em feiras e ações internacionais”, conta o diretor.



Lançamento

Recentemente a Kidy Calçados lançou a linha Kidy Surpresa, que possui 12 modelos de calçados infantis com mais de 40 variações de cores para meninos e meninas. A grande novidade do produto é que ele vem com 14 opções de brinquedos-surpresa. A linha, inédita no Brasil, segue a estratégia da empresa de transformar o calçado em brinquedo, alimentando o ambiente lúdico para uma infância saudável e ao mesmo tempo divertida. O gerente de Marketing da Kidy, João Gava, conta que o calçado vem embalado em uma caixa na qual, além do produto terá um brinquedo. A numeração disponível vai do 22 ao 32.



A previsão da Kidy Calçados é de que a linha Kidy Surpresa esteja disponível nas lojas a partir de outubro, a tempo do Dia das Crianças, uma das datas mais rentáveis para a empresa.



A empresa

Com produção de mais de 3,5 milhões de pares de calçados infantis por ano, a Kidy tem plantas produtivas em Birigui e em Três Lagoas/MS, nas quais emprega, diretamente, cerca de 2 mil pessoas. Atualmente, 15% da produção é exportada para mais 50 países, sendo os principais destinos países da América Latina.

Website: https://www.kidy.com.br/