Pela primeira vez, duas organizações poderosas, a SABIC's Functional Forms e a Röhm's Acrylic Products, uniram forças para formar a POLYVANTIS.

A entidade recém-criada oferece um portfólio de produtos abrangente, múltiplos materiais e líder do setor, conhecimento técnico exclusivo e experiência baseada em aplicações em chapas e filmes em vários setores, incluindo construção civil, elétrico e eletrônico, automotivo, aéreo e ferroviário, saúde e segurança, iluminação e sinalização. Sob as icônicas marcas PLEXIGLAS®/ACRYLITE® e LEXAN™, a POLYVANTIS oferece suas soluções em polimetilmetacrilato (PMMA) e policarbonato (PC).

A organização conta com uma força de trabalho de cerca de 1.500 funcionários e opera 15 unidades de produção nas Américas, Europa, Ásia e África.

Como anunciado anteriormente, a POLYVANTIS será dirigida por um Conselho de Administração composto por três funções. Dr. Sandeep Dhawan como diretor-executivo, Peter Stubbe como diretor financeiro e Dr. Wolfgang Pöffel como diretor de Transformação e Integração.

“A combinação de marcas cobiçadas sob uma única égide permitirá o crescimento dos nossos clientes. Uniremos forças para aproveitar nossa força inovadora, construir soluções holísticas para nossos clientes e criar uma presença mais forte em todas as partes do mundo”, disse Sandeep Dhawan, diretor-executivo da POLYVANTIS. “Com muitos anos de experiência em tecnologia e desenvolvimento de produtos, a POLYVANTIS fornecerá uma experiência única e incomparável em termos técnicos e de aplicação”.

A POLYVANTIS promove uma cultura de visão de futuro centrada na inovação e no aprimoramento contínuos. Durante décadas, os clientes confiaram no abrangente portfólio de produtos, nas capacidades, no pensamento inovador e na tenacidade das pessoas que compõem a POLYVANTIS. Para saber mais sobre a POLYVANTIS e sua abordagem exclusiva, visite nosso site.

Sobre a POLYVANTIS

A POLYVANTIS é uma empresa global que atua com múltiplos materiais e possui algumas das marcas mais cobiçadas e icônicas do setor, como PLEXIGLAS® e ACRYLITE® para produtos semiacabados de polimetilmetacrilato e LEXAN™ para chapas e filmes de policarbonato. Com 1.500 funcionários e 15 instalações de produção espalhadas pelo mundo, a POLYVANTIS oferece capacidades globais incomparáveis, fornecendo aos clientes soluções inovadoras em chapas e filmes para os mercados de construção civil, elétrica e eletrônica, automotivo, aéreo e ferroviário, saúde e segurança, além de iluminação e sinalização. Para saber mais sobre as novidades da POLYVANTIS, siga-nos no LinkedIn ou visite nosso site.

Amy Waterman

Gerente sênior, Marketing e Comunicações Globais

amy.waterman@polyvantis.net