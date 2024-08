Projeto do Grupo Açotubo ultrapassa a marca de 100 plantas fabris

O “Qualificar”, projeto do Grupo Açotubo voltado para treinamentos específicos em usinas e campos relacionados, chegou ao número de 100 plantas fabris de empresas do setor sucroenergético no país. O número foi divulgado no aniversário de 6 anos do programa, criado para reduzir riscos e minimizar falhas, garantindo maior retorno.

Foram realizados 20 treinamentos em 2023, com previsão de outros 25 neste ano. Recebem a capacitação os diretores e gerentes de fábricas, especialistas em projetos, responsáveis de manutenção, recebimento, dentre outras áreas diretamente impactadas pelos materiais comprados durante a entressafra. O projeto, atualmente em expansão, foi ampliado para segmentos como mineração, papel e celulose, petroquímico e combate a incêndio para clientes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Treinamentos identificaram problemas como material de segunda mão e documentação adulterada

Dentre os conteúdos que tiveram maior destaque nesses seis anos, estão as principais características que garantem a rastreabilidade total dos materiais siderúrgicos; as técnicas de prevenção da entrada de materiais adulterados nas empresas consumidoras; o guia rápido de prevenção, além de cases reais que demonstram a necessidade de equipes qualificadas nas inspeções de entrada.

Um dos principais cases do projeto decorreu de um incidente, onde um tubo se rompeu no exato momento que estava acontecendo o treinamento. Depois da apresentação, o gerente de manutenção e utilidades da planta convidou o especialista da Açotubo a verificar um tubo de 12” STD que teve um desgaste prematuro conduzindo vapor em média pressão. O tubo tinha sido instalado há 5 meses e, na visão da Açotubo, deveria permanecer intacto para aquela aplicação por no mínimo 3 anos. O especialista analisou, então, que devido às circunstâncias, poderia se tratar de um material de segunda mão recondicionado ou fornecido com a parede fora da especificação.

Como parte do reforço do Qualificar em 2024, a Açotubo levou o programa para seu estande na Fenasucro & Agrocana, que foi realizada de 13 a 16 de agosto, na cidade de Sertãozinho, São Paulo. Além do material que aborda como conseguir realizar o treinamento, os visitantes tiveram acesso a mais informações de maneira interativa em um toten digital e contato direto com equipe técnica responsável pelo Qualificar.

Website: http://www.acotubo.com.br