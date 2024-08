Puxado pelo agronegócio, PIB de Mato Grosso cresce 1.116,2%

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruno (PIB) de Mato Grosso foi o que obteve maior crescimento entre os estados brasileiros nos últimos 20 anos.

Entre 2002 e 2021 o PIB de Mato Grosso cresceu de R$ 19,19 bilhões (2002) para 233,39 bilhões (2021), aumento de 1.116,2%. O PIB do Brasil registrou R$ 1,489 trilhão (2002) e aumentou para 9,012 trilhões (2021), aumento de 505,3%. No comparativo, o índice de crescimento de Mato Grosso é 2,2 vezes maior que o crescimento econômico brasileiro neste período.

Na publicação especial do MT Econômico, o analista de agronegócio, Sérgio Leal destaca a evolução do crescimento de Mato Grosso nas últimas duas décadas.

Maior produtor de grãos, algodão e gado bovino do Brasil, a economia de Mato Grosso possui uma relação intrínseca com o Agronegócio, cada vez mais diversificado e verticalizado, sendo vetor de geração de renda, empregos e promotor do desenvolvimento de inóspitas regiões, que fazem parte de seu vasto território de 90,32 milhões de hectares (903,2 mil Km²).

O crescimento do Agronegócio contribuiu para o estado investir mais, especialmente em infraestrutura nas regiões que antes não recebiam muitos recursos e estavam às margens do processo produtivo e que hoje são as que mais crescem no estado.

Mato Grosso possui o 2º maior PIB per Capita do Brasil, atrás somente do Distrito Federal. Deste modo, desconsiderando o Distrito Federal, que é um ponto fora da curva, observa-se que Mato Grosso possui um PIB per capita 3,74 vezes superior ao do estado do Maranhão, o pior colocado no ranking de PIB per Capita do Brasil.

Tendo a economia dinamizada pelo Agronegócio, as regiões mato-grossenses situadas ao Nordeste (Araguaia) e Norte (Nortão) foram as que mais aumentaram seus PIB’s em Mato Grosso, inclusive registrando crescimento acima da média estadual; o que não ocorreu com as demais regiões no estado, que, apesar de obterem incremento superior ao do Brasil entre 2002 e 2021, não acompanharam a evolução da economia de Mato Grosso, especialmente a Sudoeste e Centro Sul.

A região Centro Sul de Mato Grosso possuía o maior PIB estadual em 2002, contudo, com a expansão da tecnificação da produção agropecuária e da agroindustrialização, a riqueza do estado migrou do Centro Sul para a região Norte e está crescendo mais intensamente na região Nordeste (antigamente apelidada de Vale dos Esquecidos), que, com o Agronegócio se consolidando nessa região, já produz mais riquezas que o Sudoeste do estado.

O maior crescimento do PIB de Mato Grosso ocorreu na microrregião de Paranatinga, com um incremento de 3.029,9% entre 2002 e 2021, mais que o dobro do crescimento estadual neste mesmo período.

A microrregião de Jauru apresentou o menor crescimento do estado, apenas 557% (2002/2021), que é aproximadamente a metade do aumento do PIB do Estado de Mato Grosso, mas, ainda assim, superior ao crescimento do Brasil.

Ressalta-se que, entre 2002 e 2021, a microrregião de Paranatinga cresceu cerca de 5,4 vezes mais que a microrregião de Jauru.

No entanto, vale destacar que 11 municípios (8% do total) concentram a maior riqueza do estado e detêm cerca de 51% do PIB estadual; deste modo, os demais 130 municípios (92%) correspondem a 49% do PIB de Mato Grosso.

Destaca-se, contudo, neste contexto, que é necessária a soma dos PIB’s dos 25 municípios mais pobres do estado para que consigam representar 1% do PIB estadual. Neste sentido, é importante enfatizar que em 2002 eram necessários apenas 16 municípios (06 a menos que em 2021) para que a soma de seus PIB’s representasse 1% do PIB do estado de Mato Grosso; ao mesmo tempo em que, neste mesmo ano, somados os PIB’s de 12 municípios (01 a mais que em 2021) obtinha-se, como produto, os mesmos 51% de participação no PIB estadual.

Os municípios da região do Araguaia figuram entre os de maior crescimento de PIB do estado, concomitante ao expressivo aumento em sua produção de grãos; todavia, na mesma região, também estão presentes os municípios que representam os menores PIB’s de Mato Grosso.

A região do Araguaia, uma das atuais principais fronteiras agropecuárias do estado e mesmo do país, anteriormente era considerada como o Vale dos Esquecidos e atualmente, é uma região em pleno desenvolvimento, abrigando uma crescente produção agrícola e vem trabalhando a pecuária de maneira cada vez mais intensificada e sustentável.

Na agricultura, o Sistema de Plantio Direto (SPD) proporcionou avanço e sustentabilidade no campo, agregando vida ao solo, assim como garantindo-lhe maior umidade, fertilidade e capacidade de infiltração para se tornar mais produtivo.

Outro avanço no agronegócio de Mato Grosso, de um modo geral, foi o Sistemas de Integração Lavoura – Pecuária – Floresta (ILPF), propiciando não só melhoria na sustentabilidade ambiental, mas também maiores possibilidade de incremento na receita do produtor e empregabilidade, além da ampliação e diversificação da demanda por produtos e serviços dinamizando efetivamente a economia local e regional.

O fato é que a produção agropecuária hoje no estado de Mato Grosso é conduzida em grande parte pelas propriedades rurais com altos índices de tecnologia em seu sistema produtivo, tanto em sua capacidade de gerenciamento como produtiva, fazendo frente aos entraves políticos, econômicos, ambientais, logísticos e de competitividade que se apresentam no setor.

Sobre o MT Econômico

O MT Econômico, portal de notícias e dados econômicos de Mato Grosso, busca auxiliar os empresários, investidores, produtores e profissionais na busca de informações sobre o cenário regional.

Atuante há 8 anos no jornalismo econômico e produtivo, o MT Econômico aborda notícias e dados sobre os principais setores que movimentam a economia de Mato Grosso, com assuntos diários que impactam o Comércio, Serviços, Agronegócio, Indústria, Política e Desenvolvimento Regional.

Website: https://matogrossoeconomico.com.br