A KAGA FEI Co., Ltd., fornecedora global dos principais módulos sem fio de curta distância, anunciou hoje o “WKI611AA1”, um módulo combinado de LAN sem fio/Bluetooth com suporte a Wi-Fi 6 e Bluetooth para dispositivos incorporados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240809150594/pt/

WKI611AA1 (Photo: Business Wire)

Esse módulo apresenta uma antena integrada de alto desempenho e obteve várias certificações, permitindo a redução do tempo de desenvolvimento da antena e dos custos de certificação ao desenvolver dispositivos industriais de IoT e dispositivos de automação residencial, como equipamentos de construção inteligentes, terminais práticos para logística, câmeras de vigilância e eletrodomésticos. O uso desse módulo permite um tempo de comercialização mais rápido para os produtos.

Com suporte para Wi-Fi 6 e Bluetooth, este módulo é adequado para aplicações que exigem taxas de dados mais rápidas e excelente evitamento de interferências. A produção em massa do módulo começará em maio de 2025.

A KAGA FEI continuará respondendo às necessidades do mercado e expandindo sua linha de módulos.

Recursos do produto

1. Integração do chip NXP

O módulo adota o chip “IW611” da NXP Semiconductors, que inclui processadores e memória dedicados para os subsistemas de LAN sem fio e Bluetooth, permitindo o processamento independente de protocolos em tempo real. Com suporte para Wi-Fi 6 e capacidade de comunicação nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, ele alcança maior taxa de transferência, eficiência de rede superior, menor latência e uma faixa de comunicação mais ampla em comparação com os modelos existentes.

2. Baixo consumo de energia

A interface do host utiliza SDIO 3.0 para LAN sem fio e UART para Bluetooth, garantindo baixo consumo de energia. Além disso, possui um sistema de gerenciamento de energia eficiente que suporta modo de baixo consumo em sono profundo, tornando-o ideal para aplicações que requerem operação de longa duração.

3. Sem necessidade de projeto de antena e pré-certificado

Apresenta uma antena integrada de banda larga e alta eficiência, eliminando a necessidade de projeto de antena. Obteve a qualificação e as certificações Bluetooth para a Radio Law MIC (Japão), FCC (EUA) e ISED (Canadá), reduzindo o tempo e os custos.

Disponibilidade do produto Amostra : Dezembro de 2024 Início da produção em massa : Maio de 2025

Sobre marcas registradas

Os nomes de produtos e outros substantivos próprios mencionados aqui são marcas registradas ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

Site da KAGA FEI

https://www.kagafei.com/jp/eng/

Isenção de responsabilidade

As especificações do produto, o conteúdo do serviço etc. declarados no comunicadoàimprensa são válidos a partir da data do anúncio e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240809150594/pt/

KAGA FEI Co., Ltd.

Sede de Negócios de Soluções

Divisão de Produtos de Módulos

E-mail: ml-module_contact@jp.kagafei.com