Escovas técnicas oferecem limpeza avançada em segmentos industriais variados

No setor industrial e laboratorial, a eficiência na limpeza de equipamentos pode ajudar a manter a qualidade e a segurança dos processos. Com a necessidade de soluções técnicas que otimizem o tempo e assegurem a higienização, as escovas manuais surgem como ferramentas úteis. Fabricadas a partir de materiais de alta qualidade, essas escovas são projetadas para atender a diversas necessidades de limpeza, desde tanques reatores até pequenos tubos em laboratórios.

A Weinberger, empresa especializada no segmento e atuante no mercado brasileiro desde 1942, expandiu sua linha de produtos para a setores como agropecuária, alimentício, farmacêutico e industrial. As escovas são feitas com base plástica e cerdas atóxicas, oferecendo soluções específicas para cada aplicação. Um exemplo é a escova para galões de 20 litros, projetada para lavar a base, ombro, bocal e fundo dos galões, garantindo a limpeza técnica.

Além disso, foram introduzidas no portfólio da Weinberger escovas tubulares com rosca adaptável para ferramentas elétricas ou pneumáticas, podendo facilitar a limpeza interna de tubos e a remoção de resíduos em processos de usinagem. As hastes dessas escovas podem ser personalizadas em comprimento para atender as necessidades específicas de cada cliente.

Outra adição à oferta de produtos da marca são as escovas cilíndricas, conhecidas como "rabo de gato". Estas são recomendadas para a limpeza de sistemas de ar-condicionado, vidrarias de laboratório e outras aplicações que exigem precisão.

Além das opções permanentes no portfólio da marca, a Weinberger também oferece a possibilidade de desenvolver escovas personalizadas de acordo com projetos específicos de cada cliente.

Website: https://www.instagram.com/weinbergerescovas/