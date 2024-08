Skin Quality, a nova tendência na dermatologia

Há uma tendência atual na dermatologia, que é a naturalidade, sem excessos, o objetivo é entregar um resultado belo e natural, respeitando as características de cada paciente. Dentro desta perspectiva, nasceu o Skin Quality, que trata literalmente da qualidade da pele e traz à tona assuntos como fortalecimento da barreira cutânea, regeneração celular e saúde. Não é sobre “parecer mais jovem”, e sim sobre ter uma pele genuinamente saudável, independentemente da idade.

Toda a rotina moderna, stress, má alimentação, e os próprios radicais livres produzidos pelo organismo, se encarregam de trazer à pele, marcas e sinais que dizem muito mais do que apenas um envelhecimento cutâneo, trata-se de uma perda de qualidade. É a partir deste ponto que sinais como falta de viço, perda da elasticidade natural, ressecamento, linhas e marcas de expressão começam a aparecer. Hoje na dermatologia, o lema central é saúde e beleza natural, uma pele bem cuidada e saudável, pode ser bela mesmo com sinais que revelem que ela já passou dos 20 anos.

A verdade é que a idade cronológica não é mais o único determinante para uma pele saudável ou não, envelhecida ou jovial. Parecer melhor e parecer mais jovem, não são sinônimos. A dermatologista Dra. Carolina Lins, cuja base de pacientes inclui mulheres entre 45 e 60 anos, comenta que, “as pessoas que parecem ótimas aos 50 não necessariamente parecem mais jovens do que sua idade. Mas elas têm uma boa qualidade de pele.”

O envelhecimento saudável requer cuidados, tais cuidados vão desde o uso diário do protetor solar, até os procedimentos em consultório dermatológico. Dentre os mais conhecidos, destacam-se os de poder regenerativo através da hidratação profunda, como os skinboosters, os tratamentos para renovação e qualidade de pele como os lasers e as novas tecnologias que tratam a musculatura facial.

Skinboosters: tratamento com ácido hialurônico, potente hidratante produzido pelo corpo humano e capaz de devolver o preenchimento natural em áreas afetadas com linhas e rugas finas.

Laser Lavieen: tratamento para qualidade de pele, uniformização da tonalidade e resgate da luminosidade natural.

Emface: tratamento inovador que estimula toda a musculatura facial, combate a flacidez e devolve a sustentação geral ao rosto.





É importante existir muita sinceridade e alinhamento de expectativas entre médico e paciente, o atendimento personalizado é essencial para um tratamento de sucesso. O Skin Quality é possível e pode ser desenvolvido em diversas fases da vida, entender e respeitar as individualidades de cada um, é um compromisso do profissional dermatologista com o seu paciente, e seguir as instruções do protocolo indicado, deve ser uma experiência prazerosa para ambos.

