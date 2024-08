Omix aposta em lançamento de suplementos em gotas

A Omix, empresa brasileira de fitoterápicos, investe na eficácia dos suplementos líquidos e lança as vitaminas B12, D3, coenzima Q10 e melatonina, todos em gotas. A expectativa é oferecer mais qualidade de vida aos consumidores e aumentar significativamente o faturamento em 2024.



O mercado de suplementos está em expansão, principalmente entre pessoas que já fazem o uso do suplemento em cápsulas. De acordo com Phillip Ji, Co-CEO da Omix a migração para o formato em gotas oferece facilidade e rapidez de consumo, tornando a ingestão diária mais conveniente e acessível. "Outro benefício é que suplementos líquidos são rapidamente absorvidos pelo organismo e resultam em maior eficácia. Além disso, permitem uma dosagem precisa e flexível, facilitando a vida de quem faz dietas restritivas", explica.



A pandemia aumentou a conscientização sobre a importância da saúde e da suplementação. A nova linha de suplementos em gotas da Omix atende a essa demanda crescente por produtos que não só melhoram a saúde, mas também se encaixam em estilos de vida ocupados e modernos.



A nova linha de suplementos em gotas é destinada a um público diversificado e inclui adultos, idosos, praticantes de atividades físicas, pessoas com restrições alimentares ou necessidades específicas, consumidores com dietas restritivas ou condições de saúde que requerem suplementação específica, além de crianças em fase de crescimento que precisam de suporte nutricional adicional.



Com estimativa de crescimento global de USD 230,7 bilhões até 2027, o mercado de suplementos alimentares movimentou certa de R$ 6 bilhões em 2020, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) e espera-se que continue crescendo a uma taxa anual de 10% nos próximos cinco anos, impulsionado pela demanda por produtos inovadores e de alta qualidade.



"A preferência por conveniência e facilidade de ingestão, rápida absorção e eficácia, além da personalização, são tendências que impulsionam o mercado. A pandemia também aumentou a conscientização sobre a importância da saúde preventiva, levando mais pessoas a adotarem suplementos em sua rotina diária", pondera o executivo.



O mercado de suplementos precisa de inovações que pensem cada vez mais na experiência do usuário. "A empresa trabalha para atender às necessidades dos consumidores modernos com produtos práticos e eficazes, que preencham carências no mercado de suplementação", finaliza.