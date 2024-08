Grupo WP anuncia plano de expansão nos estados em que atua

O Grupo WP, responsável pelas marcas Widal Pacheco, Endocrimeta e Conte, fechou o primeiro semestre de 2024 com bons resultados. Com mais de 21 anos no mercado, a empresa anunciou que pretende expandir sua atuação no Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC).

Somando-se suas mais de 80 unidades de atendimento e laboratórios, distribuídos em 35 cidades entre os dois estados, o Grupo WP realizou cerca de três milhões de exames ao longo dos seis primeiros meses deste ano. Além disso, uma média de dois mil pacientes foram atendidos por dia pelos mais de 250 colaboradores que trabalham com a companhia.

“E a perspectiva para 2025 é ainda mais promissora, com novas negociações e aberturas de unidades, como forma de continuar oferecendo nossos serviços para uma base de clientes em constante expansão”, afirma Maurício Dalbosco, diretor-geral do Grupo WP. A marca já investiu R$ 1,5 milhão no primeiro semestre, e pretende igualar o valor até o final do ano a fim de manter um crescimento contínuo e sustentável.

Segundo Rafael Dalbosco, diretor operacional, os investimentos em estrutura têm foco em otimizar a eficiência operacional e a capacidade de atendimento em todas as unidades. Além disso, o Grupo WP também foca na modernização de equipamentos, destinados a ampliar a precisão dos diagnósticos dos exames laboratoriais.

Diante deste cenário, em 2024, o Grupo WP foi reconhecido pela RGS Partners como um dos 10 maiores laboratórios independentes no Brasil. “Essa distinção e os investimentos ressaltam e consolidam no mercado a solidez financeira e o crescimento sustentável da empresa no mercado nacional ao longo dos anos”, acrescenta Dalbosco.

De olho no futuro

A empresa prevê um faturamento de R$ 45 milhões até o final do ano, o que representa um aumento de 30% em relação a 2023. "Para o próximo ano, estamos projetando um crescimento ainda mais robusto, com um aumento de 30% no faturamento, impulsionado por nossos investimentos estratégicos em novas tecnologias e expansão da rede de atendimento”, antecipa Crismaiguel Dalbosco, diretor financeiro do Grupo WP.

Segundo ele, o foco será manter a sustentabilidade financeira, otimizando processos e explorando novas oportunidades de mercado. Assim, o Grupo WP tem um plano de expansão da marca até 2027, com a abertura de novas unidades e possíveis aquisições.

“O setor digital é um dos campos de crescimento das vendas de exames da empresa. Com a constante otimização das plataformas de e-commerce e campanhas digitais, o Grupo WP conseguiu construir uma presença em serviços digitais e expandir seu alcance, resultando na criação de uma base de clientes on-line e crescente em mais de 2.000% comparado com 2023”, destaca o diretor financeiro da companhia.

Para mais informações, basta acessar: https://grupowp.med.br/