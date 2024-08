O USB Implementers Forum (USB-IF), a organização de apoio ao avanço e adoção da tecnologia USB, anunciou hoje o lançamento do Programa de Conformidade da USB-IF com as Especificações IEC 62680 (USB). Esta nova iniciativa foi idealizada para ajudar os fabricantes de equipamentos originais (OEMs)/fabricantes de dispositivos originais (ODMs) a cumprirem os requisitos básicos da Diretriz de Carregadores Comuns da União Europeia (UE), que exige a utilização de tecnologia de carregamento padronizada em inúmeros dispositivos portáteis alimentados por bateria na UE.

Em respostaàaprovação da diretriz para carregadores comuns pela UE em 2022, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025 para dispositivos portáteis alimentados por bateria e em 2026 para notebooks, o Programa de Conformidade USB-IF com as Especificações IEC 62680 (USB) aborda especificamente os principais aspectos desta diretriz. Estes incluem dispositivos portáteis alimentados por bateria, tomadas USB Tipo C®, cabos e conectores USB Tipo C, fontes de alimentação externas (EPS) e o protocolo USB Power Delivery (USB PD) para dispositivos que anunciam mais de 15 Watts.

“A USB-IF desfruta um relacionamento de longa data com a IEC. Contribuímos com as principais especificações USB para a IEC que, uma vez adotadas, se tornaram a série IEC 62680 de especificações USB”, disse o presidente e diretor de operações da USB-IF, Jeff Ravencraft. “O mandato da UE abrange apenas uma parte de todas as especificações USB. Como o grupo industrial responsável pelo desenvolvimento e supervisão de todos os aspectos das especificações e testes de USB, o novo programa da USB-IF foi criado para auxiliar os OEMs/ODMs a demonstrarem conformidade com os requisitos da UE da diretriz para carregadores comuns.”

O Programa de conformidade USB-IF com as especificações IEC 62680 (USB) cria um processo simples e econômico para OEMs/ODMs demonstrarem conformidade com a diretriz para carregadores comuns da UE. Usando o programa da USB-IF, OEMs/ODMs podem ter seus produtos USB Tipo C testados formalmente por laboratórios de teste independentes (ITLs) autorizados pela USB-IF. Após a conclusão bem-sucedida dos testes, os OEMs/ODMs receberão documentação para demonstraràUE que seus produtos estão em conformidade com as especificações IEC 62680 (USB). Este processo simplificado possibilita um rápido retorno dos testes, garantindo que os fabricantes possam cumprir os prazos regulatórios:

Os OEMs continuarão a registrar seus produtos e enviar os resultados de testes por meio de ITLs, seguindo o processo já estabelecido pela USB-IF.

Um conjunto mínimo de testes obrigatórios foi definido pela USB-IF para demonstrar a conformidade básica.

A USB-IF deve analisar todos os envios de resultados de testes e fornecer aprovação oficial.

É necessário um ID de fornecedor (VID), e a USB-IF pretende utilizar um ID de teste (TID) como referência do rastreador.

"O Programa de Conformidade USB-IF com as Especificações IEC 62680 (USB) foi criado para garantir que todos os produtos enviados sejam submetidos a uma avaliação, com foco nos elementos essenciais que acreditamos serem necessários para a conformidade com o mandato da UE”, disse o diretor de tecnologia e presidente do conselho da USB-IF, Abdul Ismail. “Nossos níveis de teste são idealizados para oferecer uma avaliação precisa e confiável e permitir que os OEMs/ODMs demonstrem com confiançaàUE que seus produtos estão conforme as obrigações regulatórias."

Embora o Programa de Conformidade USB-IF com as Especificações IEC 62680 (USB) proporcionem um serviço essencial para OEMs/ODMs ao oferecer um método formal para demonstração de conformidade com os mandatos da UE, é importante distinguir isso do mais extenso programa de conformidade USB-IF. O Programa de Conformidade da USB-IF oferece testes aprofundados que não apenas estabelecem a conformidade com as especificações IEC 62680, mas também verificam completamente a adesão de um produto às especificações abrangentes da USB-IF quanto ao desempenho dos dados, confiabilidade e interoperabilidade. Além disso, produtos totalmente certificados se qualificam para o uso do logotipo USB certificado, que os consumidores reconhecem e confiam para fornecer o que esperam dos produtos USB.

“Embora este programa não seja uma certificação completa de tecnologias USB, ele oferece um caminho formalizado para que OEMs/ODMs testem seus produtos rapidamente”, disse Ravencraft. “Estamos confiantes de que este novo programa ajudará a indústria a atingir a conformidade para poder continuar a vender seus produtos no mercado da UE."

Uma lista pública on-line de produtos OEMs/ODMs que passaram no "Programa de conformidade USB-IF com especificações IEC 62680 (USB)" está localizada na página de pesquisa de produtos USB-IF em www.usb.org. Esta plataforma também diferencia entre produtos totalmente certificados da USB-IF e aqueles que atendem apenas aos requisitos de conformidade.

Sobre a USB-IF

O USB Implementers Forum, Inc. sem fins lucrativos, foi formado para oferecer uma organização de suporte e fórum para o avanço e adoção da tecnologia USB, conforme definido nas especificações de USB. A USB-IF facilita o desenvolvimento de dispositivos USB compatíveis de alta qualidade por meio de seu logotipo e programa de conformidade e promove os benefícios do USB e a qualidade dos produtos que passaram nos testes de conformidade. Mais informações, incluindo postagens dos anúncios mais recentes de produtos e tecnologias, estão disponíveis no site da USB-IF em www.usb.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240827265055/pt/

Matt Baxter

Relações Públicas USB-IF

press@usb.org