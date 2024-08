ESG é tema conhecido entre os profissionais de administração

A Agenda ESG (abreviação em inglês de Environmental, Social and Governance) que faz referências às ações e iniciativas desenvolvidas pelas organizações nas áreas ambiental, social e de governança, tem feito parte das estratégias corporativas de muitas corporações ao redor do mundo e sido debatida por investidores, governo e demais setores da sociedade.

No segmento da administração, que abrange setores como logística, marketing, finanças e comércio exterior, por exemplo, a penetração do tema é ainda maior e, segundo recente levantamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, apenas 13,2% dos profissionais da área relatam não saber nada ou quase nada sobre o assunto.

O bom resultado mostra o engajamento da classe perante uma das principais tendências dos negócios nos últimos tempos, mas também evidencia a complexidade do tema. Isso porque 37,3% dos respondentes disseram que ainda não se sentem preparados para discussões sobre a Agenda e 17,7% já ouviram falar sobre o assunto, mas ainda têm muitas dúvidas.

O restante, ou seja, 31,8% do total, afirmou que está apto para conversar sobre o ESG. Boa parte desses profissionais, inclusive, também afirmou que a busca por mais informações é importante. Do total, mais de 90% dos respondentes disseram que querem buscar conhecimento, sendo que a maioria deles (63,3%) mencionou que pretende, para isso, consumir conteúdos e eventos gratuitos sobre o ESG.

O estudo do CRA-SP, realizado no último mês de junho com 311 registrados entre administradores e tecnólogos em gestão, mostrou ainda que os profissionais com idades entre 46 e 55 anos (40% deles) são os que mais se consideram capazes de conversar sobre ESG. Por outro lado, apenas 11,8% daqueles que mencionaram estar desempregados disseram se sentir capacitados para discutir o assunto.

Conhecimento e oportunidades no mercado

O estudo do CRA-SP também revelou que a maioria dos profissionais de administração (82% deles) acredita que o conhecimento sobre ESG pode ser um diferencial no mercado de trabalho atual. Além disso, 88,4% dos respondentes defendem que o tema deve ser incluído na grade curricular dos cursos superiores de Administração e Gestão.

Para o presidente do Conselho, Adm. Alberto Whitaker, a inserção da Agenda ESG nos cursos é imprescindível para o efetivo desenvolvimento de questões ambientais, sociais e de governança nas empresas de todo o país. “Aqui no CRA-SP temos um projeto que visa fomentar a inclusão da temática como componente curricular na matriz dos cursos de Administração e Gestão das instituições de ensino superior do estado de São Paulo. Essa iniciativa, ainda em fase de validação, já conta com parceiros importantes e, em breve, deve caminhar para levar mais conhecimento aos jovens profissionais. Conhecer a temática ESG e ser capaz de discuti-la com propriedade certamente será uma das principais competências do futuro”, acredita.

Os resultados deste e de outros levantamentos do CRA-SP estão disponíveis na íntegra no site do Conselho.

Website: http://www.crasp.gov.br