Empresas lucram e retêm talentos com benefícios

Entre os dias 27 e 29 de agosto, São Paulo recebe a 50° edição do CONARH, evento considerado um dos maiores do mundo na área de recursos humanos. Entre os temas debatidos, destaque para a fintechzação das empresas. Por isso, a Biz, techfin especializada em criar soluções tecnológicas em meios de pagamento, BaaS e multibenefícios flexíveis, oferece aos visitantes a possibilidade de simular os ganhos de suas empresas com a implementação de ecossistema financeiro próprio e a oferta de benefícios, além de receber cartões personalizados para fazer compras na “lojinha da Biz”. Essas experiências são chamadas de Lucrômetro e Personalização.

Para participar da primeira é preciso informar o número de colaboradores, média salarial, valor médio pago em vales alimentação e refeição, além de escolher os benefícios ideias para a empresa. A aplicação calcula de forma instantânea o ganho gerado ao longo de um ano a partir da criação de ferramentas como a conta digital proprietária. O valor é calculado com base na previsão de rentabilidade sobre os valores que flutuam nas contas (floating) e sobre as taxas de intercâmbio (interchange) das operações, incluindo também os benefícios. No final do evento, todas as projeções de receita calculadas serão somadas, alcançando uma estimativa completa.

Além do Lucrômetro, os visitantes poderão personalizar seu próprio cartão de benefícios, escolher entre as versões tradicional ou crachá, e transferir saldos entre as carteiras de benefícios disponíveis. Após a impressão do cartão, será possível realizar uma compra real na ‘Lojinha da Biz’, simulando assim uma experiência completa a partir das soluções oferecidas pela Biz no CONARH. “Com soluções hiperpersonalizadas e white label, as marcas das empresas ficam em evidência e elas assumem o protagonismo da sua transformação, tanto com ganho financeiro como de reputação e imagem perante os colaboradores, clientes e parceiros”, explica o CEO da Biz, Douglas Barrochelo.

Todas as pessoas presentes no CONARH poderão participar das experiências.

Para se ter uma ideia dos valores que podem ser rentabilizados com a implementação de soluções financeiras, uma empresa de 1.500 funcionários, com média salarial de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais) e R$ 1.400 (mil e quatrocentos reais) de vales alimentação e refeição, consegue alcançar uma receita anual acima de R$ 475 mil, apenas ao pagar salários e vales por meio de conta digital e cartão de benefícios próprios. Essa estimativa tem grande potencial de escala, visto que as empresas podem ofertar mais serviços, como uso de cartões de débito e crédito, pagamentos de boletos, seguros, assistências, linhas de crédito, entre outros.

“Por ser uma Instituição de Pagamento e contar com todas as licenças de padrão internacional, a Biz tem todas as ferramentas necessárias para ajudar qualquer empresa a ter ecossistema financeiro próprio. Vamos mostrar na prática as muitas possibilidades de ganhos por meio da fintechzação, que vão além da rentabilidade e da redução de burocracia. E tudo isso sempre com marca da empresa em destaque”, afirma o CEO.

O CEO, Douglas Barrochelo, também ministra a palestra ‘RH 4.0 - da hiperpersonalização ao ROI’, no dia 28 (quarta-feira), às 18h15, na Arena Totvz. O executivo vai explicar como a personalização dos benefícios e a integração de serviços financeiros aos sistemas de gestão de pessoas estão revolucionando a forma como as empresas lidam com seus colaboradores.

CONARH

Data: *27, 28 e 29 de agosto, das 10 às 19h.

*No dia 27, os visitantes têm entrada liberada a partir das 13h.

Local: São Paulo Expo (Pavilhões 6,7 e 8)

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - s/n - Vila Água Funda - São Paulo – SP

Estande Biz: 64

Website: https://biz.com.br/