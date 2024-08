Relatório presta contas da gestão terceirizada no HMAPN

O relatório da gestão terceirizada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), faz um raio-X da unidade de saúde. Elaborado pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) os números revelam aumento de procedimentos e atendimentos - de emergências a exames - desde que o hospital passou a ser gerido pela prefeitura que estabeleceu novas formas de administração e investiu na parceria com empresas especializadas, entre elas a Medplus, que faz a contratação e gestão médica da unidade.

As 2 mil cirurgias realizadas em junho estabeleceram um novo recorde mensal para a unidade da Baixada Fluminense. Casos recentes como o do carpinteiro que se recuperou plenamente após a cirurgia complexa de retirada de uma estaca cravada no crânio e do menino de 6 anos que está se recuperando após ter sido baleado na cabeça e operado no HMAPN atestam a competência da equipe médica à disposição da população e dão sentido aos números expressos do relatório.

"É bonito e gratificante ver a saúde pública prosperar numa parceria séria entre a iniciativa pública e a privada", diz Tiago Simões Leite, diretor da Medplus Serviços Médicos. "Como médico, sei que somos formados para atuar no SUS com qualidade e nem sempre encontramos uma gestão que nos dê o suporte necessário, por isso, quando conseguimos mostrar que é possível fazer mais e melhor, é um sentimento de dever cumprido", resume o pediatra de formação e gestor da Medplus.

Parceria em números

Desde a municipalização do Adão Pereira Nunes, no dia 19 de janeiro de 2022, a Medplus ajudou a efetivar 298.927 atendimentos de emergência, 183.695 ?atendimentos ambulatoriais, ?46.799 internações, 47.382 cirurgias e 510.139 exames de imagem no hospital. No HMAPN, a MedPlus faz desde o planejamento de escalas me?dicas e gerenciamento de materiais e insumos, ate? a selec?a?o dos cerca de mil profissionais médicos que atuam no hospital. Eles atendem 26 especialidades, entre pediatras, obstetras, anestesistas, cirurgiões (das áreas geral, pediátrica, pla?stica, torácica e vascular) além de médicos que atuam na cli?nica me?dica, emerge?ncia adulto, emerge?ncia pedia?trica, gastroenterologia, bucomaxilofacial, hemoterapia, medicina de fami?lia e comunidade (PAD), medicina do trabalho, neonatologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, radiologia e diagno?stico por imagem, reimplantes e microcirurgia, terapia intensiva adulta, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva pedia?trica e transplante de o?rga?os e tecidos.