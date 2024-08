A Andersen Global continua fortalecendo sua presença na Ásia com a inclusão da empresa colaboradora Taxand Advisory LLC, uma firma de consultoria tributária na Mongólia.

A Taxand Advisory foi criada em 2023 para oferecer soluções fiscais integradas e independentes para clientes nacionais e investidores estrangeiros. Liderada pelo sócio-gerente Enkhjavkhlan (Jack) Tseyen, a empresa oferece consultoria e conformidade tributária corporativa, análise tributária, litígios, preços de transferência, IVA e due diligence para clientes nacionais e multinacionais.

“Temos o orgulho de oferecer soluções abrangentes adaptadas às necessidades de nossos clientes, aproveitando nossa experiência no mercado local”, disse Jack. “Nossa colaboração com a Andersen Global melhora os recursos de nossa empresa e reforça nossa visão de prestar serviços contínuos aos clientes em toda a Ásia e no mundo.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A Mongólia é um mercado fronteiriço com vastas reservas minerais e um comércio internacional em rápida expansão. Nossos colegas ajudaram a estabelecer a prática da PWC na Mongólia e um deles é ex-chefe da divisão de impostos internacionais da autoridade fiscal. Eles trazem uma experiência excepcional para um mercado que está se desenvolvendo.”

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 17 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 475 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

